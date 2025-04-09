Верховный суд защитил пенсионерку: отказ из-за отсутствия «Госуслуг» признан незаконным

Фото: Динар Фатыхов

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда России признала незаконным отказ в назначении региональной социальной доплаты к пенсии на основании того, что заявление было подано лично, а не через портал «Госуслуги».

Инцидент произошел с жительницей Москвы Галиной Бобровой. В апреле 2022 года она обратилась в отдел социальной защиты населения в Южном Бутово с просьбой назначить ей как неработающему пенсионеру региональную социальную доплату к пенсии до уровня городского социального стандарта. Сотрудники учреждения уведомили женщину, что для получения выплаты необходимо подать заявление исключительно через портал «Госуслуги». Пенсионерка отказалась регистрироваться на портале, опасаясь предоставлять персональные данные через интернет.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

После отказа в назначении доплаты Галина Боброва обратилась в Зюзинский суд Москвы, однако судебная инстанция также встала на сторону ответчика. Женщина продолжила обжаловать решение, последовательно обращаясь в вышестоящие инстанции, пока дело не дошло до Верховного суда России.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда указано, что истица просила признать отказ в назначении доплаты незаконным и обязать ответчика устранить нарушение ее прав, назначив выплату с даты подачи заявления — 21 апреля 2022 года. Коллегия поддержала позицию пенсионерки, отметив, что требование об обязательной подаче заявления через портал «Госуслуги» противоречит действующему законодательству.

Напомним, что с 1 апреля 2025 года в России социальные пенсии были проиндексированы на 14,75%.



Матвей Гавриков