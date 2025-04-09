Петушенко: трасса М-12 «Москва — Казань» полностью готова для беспилотников

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Скоростная трасса М-12 «Москва — Казань» полностью готова к движению беспилотных автомобилей. Об этом заявил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что для приема беспилотного транспорта также будут дооснащены трассы М-1 «Беларусь» и М-3 «Украина».

— У нас и сегодня на трассе М-4 «Дон» автомобили легковые, правда, «Яндекса», тоже уже работают в режиме беспилотника. По большому счету некоторые трассы надо дооснастить, там М-1, М-3, мы тоже будем готовы принять автомобили в режиме беспилотного управления, — отметил Петушенко.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Трасса М-12, соединяющая столицу Татарстана с Москвой, является одной из ключевых транспортных артерий региона. Продление трассы до Екатеринбурга и дальнейшее развитие сети предполагает оснащение всех участков необходимыми технологиями для обеспечения безопасного движения беспилотного транспорта.

— В следующем году [трассу продлят] до Тюмени, и сейчас мы рассматриваем, в том числе с коллегами из регионов, из Минтранса, дальнейшую модернизацию этой трассы, строительство обходов больших городов, там Тюмень, Омск, что позволит при доведении количества полос до четырех и [ввода] обхода городов запускать это движение, — добавил Петушенко.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что строительство участка трассы М-12 «Восток» — дороги Дюртюли — Ачит — будет завершено в середине лета текущего года.

Рената Валеева