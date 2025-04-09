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Назначен новый ректор Казанского государственного аграрного университета

09:44, 09.04.2025
Назначен новый ректор Казанского государственного аграрного университета
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Сегодня заместитель министра сельского хозяйства России Ксения Шевёлкина и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин представили коллективу Казанского государственного аграрного университета нового ректора. Им стал Ильшат Габделфартович Нуриев.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Торжественная процедура представления нового руководителя вуза состоялась в рамках рабочего визита федеральных и региональных представителей в университет.

Напомним, что с 1 апреля в соответствии с приказом Минсельхоза России Казанский государственный аграрный университет (КГАУ), Ветеринарная академия им. Баумана и Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА) объединились в единый образовательный комплекс.

Матвей Гавриков

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