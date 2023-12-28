В новогоднюю ночь в Татарстане ожидается метель и до -19 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в новогоднюю ночь ожидается снег, в отдельных районах с метелью. Температуры воздуха опустятся до 14—19 градусов мороза, говорится в предварительном прогнозе Гидрометцентра республики.

Днем 1 января в Татарстане существенных осадков не ожидается. Прогнозируется от -11 до -16 градусов.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как рассказал «Реальному времени» профессор КФУ Юрий Переведенцев, в Казани в новогоднюю ночь ожидается резкое понижение температуры воздуха. Он спрогнозировал до -10 градусов. Днем 1 января похолодает заметнее.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина