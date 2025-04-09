В Казани начинается XIV Международный фестиваль «Рахлинские сезоны»

Он пройдет с 9 по 19 апреля в ГБКЗ им. Сайдашева

Фото: Олег Тихонов

С 9 по 19 апреля в ГБКЗ им. Сайдашева Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан проведет традиционный фестиваль «Рахлинские сезоны», который был основан художественным руководителем и главным дирижером коллектива Александром Сладковским в 2011 году как дань памяти первому дирижеру оркестра Натану Рахлину.

— Натан Григорьевич в сердце нашего оркестра, он всегда с нами, мы его всегда помним. Мы очень дорожим тем, что он создавал Госоркестр. Вокруг всего того, что он делал, и получаются интересные программы, исполняемые на этом фестивале, — говорит маэстро Сладковский.

На фестивале «Рахлинские сезоны — 2025» состоятся 4 концерта. В первый вечер, 9 апреля, Госоркестр Татарстана исполнит сочинения М. Равеля, 150-летие которого отмечается в этом году, и Симфонию №2 И. Брамса. За дирижерским пультом — народный артист РФ, главный дирижер Санкт-Петербургской филармонии Николай Алексеев.

12 апреля гостей фестиваля ждет авторский вечер китайского композитора Гуан Ся. Продирижирует знаковыми сочинениями своего соотечественника главный приглашенный дирижер ГАСО РТ Кристофер Чен.

16 апреля народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Российского национального оркестра Александр Рудин выступит в качестве солиста и дирижера. В программе — Сен-Санс, Равель, Дебюсси и другие французские композиторы.

Концерт-закрытие фестиваля состоится 19 апреля и ознаменуется участием музыкантов из Италии. Солистка прославленного оркестра musicAeterna Мириам Пранди сыграет Концерт для виолончели с оркестром А. Дворжака. Программу дополнят сочинения Ф. Мендельсона. Дирижером вечера станет регулярно сотрудничающий с ГАСО РТ Алессандро Кадарио.