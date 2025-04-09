В Татарстане завели уголовные дела за мошенничество с выплатами контрактникам

Фото: Максим Платонов

Силовые структуры возбудили уголовные дела в отношении Ильназа Магданова, главы Кировского сельского поселения Актанышского района, и семьи Бакоян — отца и двух сыновей. Они подозреваются в мошенничестве с выплатами бойцов специальной военной операции (СВО). Всего по делу проходят шесть фигурантов, включая Магданова и членов семьи Бакоян, которые находятся в СИЗО.

На данный момент расследуются два уголовных дела, где потерпевшими выступают участники СВО.

По версии следствия, группа из трех мужчин совершила три эпизода мошенничества, два из которых произошли в Актанышском районе. Злоумышленники, действуя по предварительному сговору, вынуждали будущих контрактников фиктивно заключать браки, получали доступ к их мобильным приложениям банков и отправляли в военкомат. После этого они забирали единоразовые выплаты, превышающие миллион рублей. Также мошенники планировали получить компенсации вместо фиктивных супруг, если контрактники будут ранены или погибнут.

Третий эпизод произошел с бойцом из Тукаевского района. Однако план не был завершен, так как контрактник неожиданно вернулся из распределительного центра.

По данным следствия, летом прошлого года Мраз Бакоян и другие участники банды вынудили 34-летнего жителя Актанышского района заключить контракт с Минобороны РФ. Мошенники получили доступ к его мобильному приложению банка и убедили оформить доверенность на все имущество. Через банковские переводы злоумышленники сняли с его счета более миллиона рублей.

В тот же период Бакоян младший и другие фигуранты дела вынудили подписать контракт 41-летнего мужчину. Они также фиктивно женили его, оформили доверенность на свежеиспеченную супругу для распоряжения имуществом контрактника. Сначала злоумышленники похитили у него миллион рублей. Осенью боец погиб в зоне СВО, после чего его фиктивной супруге были перечислены выплаты. С января по февраль этого года банда похитила более семи миллионов рублей.

Оба уголовных дела основаны на показаниях потерпевших — бойцов СВО, чьи средства были незаконно присвоены. Следствие продолжает устанавливать всех участников преступной группы и масштаб мошеннических схем.

Напомним, что недавно сотрудники полиции Татарстана задержали мужчину, подозреваемого в крупном мошенничестве. По предварительным данным, ранее судимый злоумышленник обманул около 20 человек, похитив у них порядка 44 миллионов рублей.

Матвей Гавриков