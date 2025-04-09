Microsoft вновь стала самой дорогой компанией мира

Фото: Максим Платонов

Microsoft вернула себе статус самой дорогой компании мира по рыночной капитализации после резкого снижения стоимости акций Apple Inc. По итогам торгов во вторник рыночная стоимость Microsoft составила $2,64 трлн, тогда как капитализация Apple снизилась до $2,59 трлн.

Акции Apple упали на 23% за четыре торговые сессии. По мнению аналитиков, компания оказалась наиболее уязвимой среди других глобальных корпораций из-за введения высоких пошлин на импорт товаров из Китая. Значительная часть продукции Apple, включая iPhone, производится в Китае, что делает компанию особенно чувствительной к изменениям торговой политики.

Эксперты UBS прогнозируют, что введение пошлин может привести к существенному росту цен на продукцию Apple. В частности, стоимость iPhone 16 Pro Max в США может увеличиться на $350. Это может негативно сказаться на спросе и финансовых показателях компании.

Напомним, что цены на товары Apple могут значительно вырасти после введения президентом США Дональдом Трампом новых торговых пошлин.



Матвей Гавриков