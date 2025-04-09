Microsoft вновь стала самой дорогой компанией мира
Microsoft вернула себе статус самой дорогой компании мира по рыночной капитализации после резкого снижения стоимости акций Apple Inc. По итогам торгов во вторник рыночная стоимость Microsoft составила $2,64 трлн, тогда как капитализация Apple снизилась до $2,59 трлн.
Акции Apple упали на 23% за четыре торговые сессии. По мнению аналитиков, компания оказалась наиболее уязвимой среди других глобальных корпораций из-за введения высоких пошлин на импорт товаров из Китая. Значительная часть продукции Apple, включая iPhone, производится в Китае, что делает компанию особенно чувствительной к изменениям торговой политики.
Эксперты UBS прогнозируют, что введение пошлин может привести к существенному росту цен на продукцию Apple. В частности, стоимость iPhone 16 Pro Max в США может увеличиться на $350. Это может негативно сказаться на спросе и финансовых показателях компании.
Напомним, что цены на товары Apple могут значительно вырасти после введения президентом США Дональдом Трампом новых торговых пошлин.
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