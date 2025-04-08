От ДТП до инвестиций: главные схемы обмана, из-за которых россияне теряют миллиарды

С начала 2025 года ущерб от IT-преступлений составил 1,35 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Ежедневно порядка 50 человек в Татарстане становятся жертвами дистанционных мошенников, а суммарный ущерб за сутки достигает 20 млн рублей. По данным за 2024 год, общий ущерб превысил 5,7 млрд рублей. Подробнее о самых распространенных видах мошенничества и кто чаще всего становится жертвами — в материале «Реального времени».

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Управляющий Отделением — Национальным банком по Татарстану Волго-Вятского главного управления Банка России Марат Шарифуллин сообщил, что за 2024 год мошенники похитили у россиян более 27 млрд рублей. Потенциальный ущерб мог быть еще больше, если бы не постоянное совершенствование банковских систем защиты клиентов.

— Антифрод-системы банков смогли отразить более 72 миллионов попыток хищения денежных средств. Благодаря этому своевременному противодействию удалось сохранить на счетах клиентов более 13 трлн рублей, — сообщил он.

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По данным МВД Татарстана, за январь — март 2025 года в регионе зарегистрировано более 6 тыс. преступлений в сфере информационных технологий, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на снижение числа преступлений, сумма ущерба продолжает расти.

— За три месяца текущего года ущерб составил 1,35 млрд рублей, тогда как в прошлом году за тот же период он составлял 1,2 млрд рублей, — сообщил замначальника отдела по раскрытию мошенничеств управления уголовного розыска МВД по Татарстану подполковник полиции Рафаэль Мусаев.

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Старший прокурор отдела по надзору за производством дознания и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Татарстана Михаил Желаев добавил, что ежедневно порядка 50 человек в Татарстане становятся жертвами дистанционных мошенников. Суммарный ущерб за сутки достигает 20 млн рублей. По данным на 2024 год, количество таких преступлений составило 32 тыс. случаев, а общий ущерб превысил 5,7 млрд рублей.

— Жертвами преступлений стали 5,5 тысячи пенсионеров и 99 инвалидов. Каждый четвертый потерпевший в Татарстане не достиг 30 лет, — рассказал Михаил Александрович.

Учитывая экономическую развитость Татарстана, регион становится привлекательной целью для злоумышленников.

На брифинге также озвучили наиболее распространенные схемы обмана:

Выдача себя за сотрудника банка.

Представление в качестве работника правоохранительных органов.

Маскировка под оператора связи.

Предложение инвестиционных услуг.

Извещения о якобы попавших в ДТП родственниках.

Преступники активно используют сотни нелегальных сим-карт для обеспечения своей анонимности. Похищенные средства переводятся на так называемые дропперские счета. Владельцы таких счетов несут уголовную ответственность за свою причастность к противоправным действиям, подчеркнул Михаил Желаев.

