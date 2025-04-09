Татарстан вошел в пятерку регионов России по количеству автомобилей

Фото: Рената Валеева

Татарстан занимает пятое место среди российских регионов по количеству зарегистрированных легковых автомобилей, свидетельствуют данные «Автостата». В республике числится 3% от общего числа легковых машин. На 1 января 2025 года в нашей стране было зарегистрировано 47,5 млн легковушек.



Лидерами по количеству автомобилей являются Москва и Московская область, на которые приходится почти 15% от суммарного числа легковых авто в стране. Третье место занимает Краснодарский край (4,4%).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В Поволжском федеральном округе сосредоточено 20% от общего числа легковых автомобилей в стране.

Сегодня глава Татарстана Рустам Минниханов посетил цифровой интеллектуальный завод компании Changan Automobile, входящей в число 20 крупнейших производителей автомобилей Китая. Штаб-квартира компании расположена в городе Чунцин.

Рената Валеева