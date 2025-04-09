СК просит домашний арест для главврача ЦРБ Нижнекамска — он частично признал вину

Фото: Динар Фатыхов

В суд Казани поступило ходатайство на домашний арест для задержанного 7 апреля главврача Нижнекамской центральной многопрофильной районной больницы. Руслана Валеева доставили в наручниках трое оперативников. Он не согласен с обвинением в превышении полномочий по госконтрактам почти на 9 млн рублей, предлагая оценивать его действия по статье 293 УК РФ — халатность, — передает с места журналист «Реального времени».

В СК и экономической полиции считают: Валеев в сговоре с вышестоящими должностными лицами Минздрава Татарстана незаконно вмешался в процедуру проведения двух тендеров на поставку медицинских изделий, в результате торги провели на условиях, выгодных конкретным поставщикам, а те после победы допустили нарушения по срокам поставки необходимых товаров, что повлекло в третьем квартале 2024 года срыв 36 плановых операций по стентированию. В результате состояние 18 пациентов ухудшилось настолько, что потребовалась экстренная госпитализация, причем семерых привезли в больницу с острым инфарктом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По делу также задержан Данил Костоланов, представлявший интересы поставщиков-победителей — казанского «Поликомплекса» и зеленодольского «Трейд-Сервиса».

Подробности резонансного дела — в материале «Реального времени».