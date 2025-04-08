«Вбухиваем колоссальные деньги в дороги, а перевезти человека из пункта А в пункт Б для нас вопрос»
В Миндортрансе Татарстана выступили против брутто-контрактов и предложили жителям сел, куда не ходят автобусы, вступать в чаты попутчиков
«Министерство [транспорта и дорожного хозяйства] очень боится слова «брутто-контракт». Вы готовы по 100—300 миллиардов в дороги вкладывать, а в транспорт вкладываете всего лишь миллиард», — заявил сегодня член Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета Руслан Юсупов. Он предложил запустить пилотный проект по переводу общественного транспорта в Казани на брутто-контракты, чтобы горожане не оставались без автобусов по вечерам. Помимо этого, на совместном заседании комитета и экспертного совета при нем предложили создать отдельную госструктуру, которая бы занялась решением транспортных проблем жителей отдаленных сел и деревень. Подробнее — в материале «Реального времени».
«Вообще центр города закрыть, как в Лондоне, и оставить только общественный транспорт»
Проблемы с транспортом все чаще встречаются среди вопросов, которые задают депутатам жители Татарстана, заявил зампред Госсовета республики Юрий Камалтынов.
— Складывается впечатление, что у Министерства [транспорта и дорожного хозяйства], скажем так, система транспортного обслуживания немножко в загоне. Колоссальнейшие объемы работ идут по инфраструктуре, но по ней надо людей возить. А может быть, сегодня самое простое — вообще центр города закрыть, как в Лондоне, и оставить только общественный транспорт. И тогда, возможно, нам не надо будет миллиарды тратить, чтобы класть асфальт, потому что его разбивать никто не будет. Понятно, что это все утрированно, но сама идея... — размышлял он о том, как наладить транспортное сообщение в республике.
Депутаты повторяли: с жалобами на транспорт приходят жители и крупных городов, и отдаленных деревень. Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Лилия Сафиуллина, отвечая на вопрос о количестве маршрутов в селах, сообщила:
— Это же отдано на откуп муниципалитетам, они сами должны организовывать работу по этим маршрутам. По цифрам, сколько должно быть, не скажу. Жалобы, действительно, есть, особенно из маленьких населенных пунктов, — что не ходят автобусы, как в советское время. К сожалению, пускать маршрутные автобусы туда, где они будут ездить бесплатно, и субсидировать их — не вариант. <...> В нашу эпоху цифровизации, когда у всех есть телефоны, можно организовать чаты попутчиков и, например, всех жителей маленьких населенных пунктов включить туда. Немножко организовываться.
Глава Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров не согласился с таким вариантом. Чаще всего с жалобами обращаются пожилые люди, которые чатами пользоваться не умеют, возразил он.
«Сейчас сделаем брутто-контракт, а потом поймем, что это очень дорого обходится бюджету»
Член комитета Руслан Юсупов заявил, что решением всех проблем могли бы стать брутто-контракты. Речь идет о договоре между заказчиком, например городом, и перевозчиком, при котором оплата последнего зависит не от количества перевезенных пассажиров, а от фактически выполненной работы.
— Брутто-контракт — это когда перевозчику платят за выходы, за часы. Если он в вечернее время не выезжает, его штрафуют. Каждый перевозчик понимает, что он точно будет ездить. Почему в шесть вечера все автобусы заезжают в гаражи и не возят пассажиров? Потому что пассажиров становится мало, и это невыгодно, — убеждал спикер.
По его словам, иначе ситуацию не исправить.
— Когда перевозчики кричали: «Поднимите тарифы, сделайте брутто-контракты, дайте нам какое-то финансирование на автобусы», министерство их не слышало. После того как перевозчики ушли, оно закупило автобусы. Вы сейчас сказали, что не знаете, кому их отдать, потому что перевозчик не возвращается, — обратился он к Лилии Сафиуллиной. — Это как доменная печь: если ее погасили, уже не зажжете.
Он предложил запустить пилотный проект по переводу общественного транспорта в Казани на брутто-контракты. «Челны тоже немаленький город», — подчеркнул он в ответ на слова о том, что такой договор был создан для крупных населенных пунктов.
— А мы не боимся утратить те компании, которые есть, если сейчас сделаем брутто-контракт, а, например, через год, два или даже три поймем, что это очень дорого обходится бюджету? — не согласилась с идеей Лилия Сафиуллина.
«Это будет нагрузка на бюджет. Но оказывать услуги этим людям тоже нужно»
С инициативой создать отдельную республиканскую структуру, которая занялась бы перевозками, выступил член Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета Дмитрий Анисимов:
— Есть частники, есть муниципальные структуры. А возможно ли на уровне республики сделать какую-то госструктуру, которая за те тарифы, которые вы согласуете, будет выполнять [перевозки]? Я беру сейчас не Казань, не большие города, а именно маленькие поселки.
— И будем ее субсидировать? — спросила замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.
— Не нужно путать две вещи. Мы не будем субсидировать. Мы будем качественно оказывать услуги нашему населению, — заявил Анисимов. — В этом случае мы с вами точно поймем всю проблематику людей, которые занимаются этим (перевозками, — прим. ред.) в частном порядке. И сказать, что это дорого для бюджета... Руслан Рафаилевич (Юсупов, — прим. ред.) правильно сказал. Мы с вами вбухиваем колоссальные деньги в дороги, ремонт инфраструктуры, какие-то капремонты и стройки. А банально перевезти человека из пункта А в пункт Б для нас вопрос. Да, это будет нагрузка на бюджет. Но мы с вами прекрасно понимаем, что оказывать услуги этим людям тоже нужно.
Озвученные инициативы следует тщательно проработать, подытожил Юрий Камалтынов.
— Идея вернуться к «Татавтотрансу» давно в воздухе витает. В принципе, надо просто [все] посчитать, чем черт не шутит. <...> Просто нужны очень качественные расчеты. Это касается, кстати, тех же самых брутто-контрактов, — считает он.
По словам Камалтынова, обсуждение это темы необходимо включить в план работы комитета. Он призвал «хорошенько подготовиться где-то к осени и очень внимательно это дело рассмотреть».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.