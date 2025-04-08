«Вбухиваем колоссальные деньги в дороги, а перевезти человека из пункта А в пункт Б для нас вопрос»

В Миндортрансе Татарстана выступили против брутто-контрактов и предложили жителям сел, куда не ходят автобусы, вступать в чаты попутчиков

Фото: Динар Фатыхов

«Министерство [транспорта и дорожного хозяйства] очень боится слова «брутто-контракт». Вы готовы по 100—300 миллиардов в дороги вкладывать, а в транспорт вкладываете всего лишь миллиард», — заявил сегодня член Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета Руслан Юсупов. Он предложил запустить пилотный проект по переводу общественного транспорта в Казани на брутто-контракты, чтобы горожане не оставались без автобусов по вечерам. Помимо этого, на совместном заседании комитета и экспертного совета при нем предложили создать отдельную госструктуру, которая бы занялась решением транспортных проблем жителей отдаленных сел и деревень. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Вообще центр города закрыть, как в Лондоне, и оставить только общественный транспорт»

Проблемы с транспортом все чаще встречаются среди вопросов, которые задают депутатам жители Татарстана, заявил зампред Госсовета республики Юрий Камалтынов.

— Складывается впечатление, что у Министерства [транспорта и дорожного хозяйства], скажем так, система транспортного обслуживания немножко в загоне. Колоссальнейшие объемы работ идут по инфраструктуре, но по ней надо людей возить. А может быть, сегодня самое простое — вообще центр города закрыть, как в Лондоне, и оставить только общественный транспорт. И тогда, возможно, нам не надо будет миллиарды тратить, чтобы класть асфальт, потому что его разбивать никто не будет. Понятно, что это все утрированно, но сама идея... — размышлял он о том, как наладить транспортное сообщение в республике.

Озвученные инициативы следует тщательно проработать, подытожил в конце заседания Юрий Камалтынов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Депутаты повторяли: с жалобами на транспорт приходят жители и крупных городов, и отдаленных деревень. Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Лилия Сафиуллина, отвечая на вопрос о количестве маршрутов в селах, сообщила:

— Это же отдано на откуп муниципалитетам, они сами должны организовывать работу по этим маршрутам. По цифрам, сколько должно быть, не скажу. Жалобы, действительно, есть, особенно из маленьких населенных пунктов, — что не ходят автобусы, как в советское время. К сожалению, пускать маршрутные автобусы туда, где они будут ездить бесплатно, и субсидировать их — не вариант. <...> В нашу эпоху цифровизации, когда у всех есть телефоны, можно организовать чаты попутчиков и, например, всех жителей маленьких населенных пунктов включить туда. Немножко организовываться.

«А мы не боимся утратить те компании, которые есть, если сейчас сделаем брутто-контракт, а, например, через год, два или даже три поймем, что это очень дорого обходится бюджету?» — высказала опасение Лилия Сафиуллина. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Глава Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров не согласился с таким вариантом. Чаще всего с жалобами обращаются пожилые люди, которые чатами пользоваться не умеют, возразил он.

«Сейчас сделаем брутто-контракт, а потом поймем, что это очень дорого обходится бюджету»

Член комитета Руслан Юсупов заявил, что решением всех проблем могли бы стать брутто-контракты. Речь идет о договоре между заказчиком, например городом, и перевозчиком, при котором оплата последнего зависит не от количества перевезенных пассажиров, а от фактически выполненной работы.



— Брутто-контракт — это когда перевозчику платят за выходы, за часы. Если он в вечернее время не выезжает, его штрафуют. Каждый перевозчик понимает, что он точно будет ездить. Почему в шесть вечера все автобусы заезжают в гаражи и не возят пассажиров? Потому что пассажиров становится мало, и это невыгодно, — убеждал спикер.

По его словам, иначе ситуацию не исправить.

— Когда перевозчики кричали: «Поднимите тарифы, сделайте брутто-контракты, дайте нам какое-то финансирование на автобусы», министерство их не слышало. После того как перевозчики ушли, оно закупило автобусы. Вы сейчас сказали, что не знаете, кому их отдать, потому что перевозчик не возвращается, — обратился он к Лилии Сафиуллиной. — Это как доменная печь: если ее погасили, уже не зажжете.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Он предложил запустить пилотный проект по переводу общественного транспорта в Казани на брутто-контракты. «Челны тоже немаленький город», — подчеркнул он в ответ на слова о том, что такой договор был создан для крупных населенных пунктов.

— А мы не боимся утратить те компании, которые есть, если сейчас сделаем брутто-контракт, а, например, через год, два или даже три поймем, что это очень дорого обходится бюджету? — не согласилась с идеей Лилия Сафиуллина.

«Это будет нагрузка на бюджет. Но оказывать услуги этим людям тоже нужно»

С инициативой создать отдельную республиканскую структуру, которая занялась бы перевозками, выступил член Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета Дмитрий Анисимов:

— Есть частники, есть муниципальные структуры. А возможно ли на уровне республики сделать какую-то госструктуру, которая за те тарифы, которые вы согласуете, будет выполнять [перевозки]? Я беру сейчас не Казань, не большие города, а именно маленькие поселки.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

— И будем ее субсидировать? — спросила замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

— Не нужно путать две вещи. Мы не будем субсидировать. Мы будем качественно оказывать услуги нашему населению, — заявил Анисимов. — В этом случае мы с вами точно поймем всю проблематику людей, которые занимаются этим (перевозками, — прим. ред.) в частном порядке. И сказать, что это дорого для бюджета... Руслан Рафаилевич (Юсупов, — прим. ред.) правильно сказал. Мы с вами вбухиваем колоссальные деньги в дороги, ремонт инфраструктуры, какие-то капремонты и стройки. А банально перевезти человека из пункта А в пункт Б для нас вопрос. Да, это будет нагрузка на бюджет. Но мы с вами прекрасно понимаем, что оказывать услуги этим людям тоже нужно.



Инна Серова / realnoevremya.ru

Озвученные инициативы следует тщательно проработать, подытожил Юрий Камалтынов.

— Идея вернуться к «Татавтотрансу» давно в воздухе витает. В принципе, надо просто [все] посчитать, чем черт не шутит. <...> Просто нужны очень качественные расчеты. Это касается, кстати, тех же самых брутто-контрактов, — считает он.

По словам Камалтынова, обсуждение это темы необходимо включить в план работы комитета. Он призвал «хорошенько подготовиться где-то к осени и очень внимательно это дело рассмотреть».