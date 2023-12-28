Филиал КФУ начал работать в Каире

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Филиал Казанского федерального университета (КФУ) открыл свои двери в египетской столице — Каире. Сейчас там обучаются 384 студента.

— В филиале начался учебный процесс. Обучение осуществляется по трем образовательным программам: «Лечебное дело», «Стоматология» и «Фармация». Образовательный процесс ведется на английском языке, также и русский язык преподается как отдельный предмет, — приводит пресс-служба вуза слова проректора по внешним связям КФУ Тимирхана Алишева.

Львиная доля студентов обучаются по специальности «Лечебное дело». Сейчас Египет испытает дефицит медицинских кадров. Филиал КФУ намерен решить эту проблему.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сейчас студенты проходят обучение в здании, которое находится в непосредственной близости от клиники — она выступает базой практики. В следующем году студенты будут обучаться в других корпусах.

— Открытие в большей степени было техническим, а торжественное открытие мы планируем на осень 2024 года. Дело в том, что в настоящее время нашими партнерами в Египте осуществляется строительство нового кампуса для Казанского университета. Мы надеемся, что он будет введен в эксплуатацию примерно в сентябре — октябре предстоящего года. И ребята, уже второкурсники, переедут для обучения в новые корпуса, — добавил проректор.

Учебный процесс протекает как очно, так и в режиме онлайн. Для этого привлекаются и преподаватели головного вуза. В будущем к преподавательской деятельности хотят привлечь педагогов из Египта.

Решение о создании филиала КФУ в Египте подписал президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси. Студенты обучаются на платной основе. В то же время для наиболее талантливых будет предусмотрено выделение грантов, покрывающих всю или часть стоимости обучения.



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Айрат Назипов