В Татарстане сдали в эксплуатацию последний долгострой — паркинг в ЖК «МЧС»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В бывшем проблемном жилом комплексе ЖК «МЧС» по улице Зур Урам, 1к в Казани достроили подземный паркинг площадью 5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в Управлении жилищной политики исполкома города.



Паркинг рассчитан на 267 машино-мест и состоит из пяти блоков. Объект должны были ввести в эксплуатацию еще в 2016 году, но на тот момент его не достроили.

— Это последний долгострой из Единого реестра проблемных объектов. Машино-места здесь предназначены для 186 обманутых дольщиков, на этом федеральный реестр долгостроев по Татарстану полностью закрыт, — прокомментировал исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков Татарстана Иван Новиков.

Паркинг достраивался по республиканской программе поддержки дольщиков. В результате в правах были восстановлены 180 казанцев, которые приобрели машино-места.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Подземный паркинг в доме №1 в ЖК «МЧС» — долгострой застройщика-банкрота ООО «ФОН». Проблемный дом на 527 квартир достроили в апреле 2018 года. До этого поэтапно сдали все семь жилых блоков долгостроя, но подземный паркинг остался недостроенным. Работы на объекте возобновились во второй половине 2023 года, строительные работы завершились в этом году.

В фонде указали, что после закрытия федерального реестра Татарстан продолжит оказание поддержки дольщикам ЖК «Золотая середина», которые приобрели жилые помещения, не предусмотренные проектной документацией введенных в эксплуатацию проблемных домов №3 и №6. Для них, согласно решению властей региона, предназначены компенсационные дома на ул. Гареева и Аграрной. Один из домов, на ул. Гареева, введен в эксплуатацию в августе текущего года, 150 пострадавших граждан восстановлены в правах.

Сегодня вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что федеральные обязательства перед обманутыми дольщиками закрыты:

— До конца года планируется принять решения о восстановлении прав всех граждан-участников долевого строительства. Мы, несмотря на сложности, недостаток денег, даже пошли на то, чтобы взять кредиты и рассчитаться с дольщиками. Я прошу обязательства, которые есть за региональными командами, тоже все выполнить, — сказал он.



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Маргарита Головатенко