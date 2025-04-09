Суд приостановил деятельность ресторана «ИльМар сити» в Казани на 30 суток
Приволжский районный суд Казани вынес постановление о приостановлении деятельности ресторана «ИльМар сити», расположенного по адресу ул. Карбышева, 12а. Причиной стали выявленные нарушения санитарного законодательства, которые могли привести к случаям заражения кишечной инфекцией среди посетителей заведения.
Ранее Управление Роспотребнадзора по Татарстана провело эпидемиологическое расследование в отношении ООО «Маячок», управляющей компании ресторана. В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения требований санитарных норм, включая:
- нарушение поточности технологических процессов;
- несоблюдение товарного соседства при хранении продуктов питания;
- отсутствие товаросопроводительных документов на продукты;
- отсутствие мероприятий по дератизации и дезинсекции;
- нарушение режима мойки и дезинфекции столовой и кухонной посуды;
- замораживание нереализованных готовых блюд для последующей реализации;
- использование продуктов без маркировки;
- допуск сотрудников к работе без подтверждения прохождения медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.
По результатам проверки из оборота было изъято 44,782 кг продукции питания. На ООО «Маячок» составлены протоколы об административных правонарушениях, а также о временном запрете деятельности. Материалы дела переданы в суд, помещения ресторана опечатаны.
У двух заболевших посетителей ресторана была диагностирована ротавирусная инфекция. Суд удовлетворил требования Роспотребнадзора и приостановил работу заведения на 30 суток.
Напомним, что недавно в ходе проверок сети «Светофор» Роспотребнадзор изъял 5,7 тыс. партий продукции, не соответствующей требованиям, общим весом более 300 тонн.
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