Кабмин Татарстана утвердил план работы на 2024 год

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кабинет министров Татарстана утвердил план работы на 2024 год, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



На февраль запланировано утверждение стоимостной величины минимального потребительского бюджета в целом по республике за IV квартал 2023 года. В марте обсудят утверждение реестра публичных приоритетов на 2024 год.

Большую часть обозначенных вопросов правительство Татарстана рассмотрит в сентябре. Это в том числе вопросы:

об утверждении затрат на проведение противоэпидемических мероприятий на одного человека для определения объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из бюджета Татарстана для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий республики по проведению противоэпидемических мероприятий, на 2025—2027 годы;

об утверждении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Татарстана на 2025 год;

об утверждении стоимостной величины минимального потребительского бюджета в целом по республике на II квартал 2024 года;

об утверждении среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в Татарстане, на 2025—2027 годы;

об утверждении нормативных затрат на оказание государственной услуги по содержанию детей в общеобразовательных организациях со специальными наименованиями «кадетская школа», «кадетский корпус», имеющих интернат, находящихся в ведении Татарстана, используемых при формировании государственного задания, на 2025—2027 годы;

об утверждении нормативных затрат на предоставление государственной услуги по организации отдыха детей и молодежи в Татарстане на 2025—2027 годы;

об утверждении нормативов объемов услуг и нормативных затрат на организацию диспансеризации государственных гражданских служащих республики на 2025—2027 годы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

План работы Кабмин Татарстана утверждает на каждый год и на каждый квартал. Он закрепляется распоряжением, подписанным премьер-министром республики.

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Маргарита Головатенко