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Полиция Казани сообщила о росте правонарушений на объектах транспортной инфраструктуры

12:22, 09.04.2025
Полиция Казани сообщила о росте правонарушений на объектах транспортной инфраструктуры
Фото: Реальное время

С начала 2025 года в Казани зафиксировано 74 преступления на объектах железнодорожного транспорта. Об этом сообщил начальник полиции Казанского линейного управления МВД России на транспорте полковник полиции Тимур Мухаметшин.

Среди зарегистрированных преступлений 15 относятся к категории тяжких и особо тяжких. Впервые с начала года возбуждены два уголовных дела по статье «Терроризм».

Значительная часть краж происходит из-за халатного отношения пассажиров к своему имуществу. Полковник Мухаметшин подчеркнул, что основными причинами краж остаются свободный доступ к личным вещам граждан, таким как телефоны, деньги и другие ценные предметы.

По административным правонарушениям зарегистрировано 938 случаев:

  • 277 нарушений связаны с несоблюдением антиалкогольного законодательства,
  • 145 — с нарушениями правил транспортной безопасности,
  • 52 случая мелкого хулиганства,
  • 235 нарушений запрета на курение в определенных зонах.

Для повышения безопасности пассажиров сотрудники транспортной полиции усилили профилактическую работу и рекомендуют гражданам быть внимательнее к своим личным вещам при нахождении на объектах транспортной инфраструктуры.

Напомним, что МВД России предупредило граждан о распространении фейковых лотерей и розыгрышей, которые становятся популярной схемой мошенничества.

Матвей Гавриков

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