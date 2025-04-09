Полиция Казани сообщила о росте правонарушений на объектах транспортной инфраструктуры

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С начала 2025 года в Казани зафиксировано 74 преступления на объектах железнодорожного транспорта. Об этом сообщил начальник полиции Казанского линейного управления МВД России на транспорте полковник полиции Тимур Мухаметшин.

Среди зарегистрированных преступлений 15 относятся к категории тяжких и особо тяжких. Впервые с начала года возбуждены два уголовных дела по статье «Терроризм».

Значительная часть краж происходит из-за халатного отношения пассажиров к своему имуществу. Полковник Мухаметшин подчеркнул, что основными причинами краж остаются свободный доступ к личным вещам граждан, таким как телефоны, деньги и другие ценные предметы.

По административным правонарушениям зарегистрировано 938 случаев:

277 нарушений связаны с несоблюдением антиалкогольного законодательства,

145 — с нарушениями правил транспортной безопасности,

52 случая мелкого хулиганства,

235 нарушений запрета на курение в определенных зонах.

Для повышения безопасности пассажиров сотрудники транспортной полиции усилили профилактическую работу и рекомендуют гражданам быть внимательнее к своим личным вещам при нахождении на объектах транспортной инфраструктуры.

Напомним, что МВД России предупредило граждан о распространении фейковых лотерей и розыгрышей, которые становятся популярной схемой мошенничества.

Матвей Гавриков