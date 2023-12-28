Владимир Путин: «КАМАЗ обогнал всех»

Президент России Владимир Путин отметил работу ПАО «КАМАЗ» в ходе рабочей встречи с генеральным директором ГК «Ростех» Сергеем Чемезовым.



— КАМАЗ обогнал всех, — сказал Путин в ответ на слова Чемезова о том, что российские автопредприятия активно принимают участие в производстве электромашин и беспилотников.

Гендиректор «Ростеха» отметил, что уже шесть автомобилей КАМАЗа ходят по трассе Москва–Санкт-Петербург, в 2024 году их число увеличится до 18:

— Такой же беспилотник в 2024 году мы запустим карьерного типа. То есть огромный самосвал, но он без кабины, без всего, будет самостоятельно возить породу, горную массу и так далее.

Чемезов напомнил, что по Москве ходят уже 1,1 тыс. электробусов КАМАЗа. В 2023 году город подписал контракт на еще тысячу автобусов. Электробусы также отправили в Волгоград, и в Курск, и в Липецк, готовятся контракты в Ростов и Таганрог. По словам гендиректора госкорпорации, спрос на электробусы растет, как и количество городов, которые их эксплуатируют.

— Такой же, только маленький, автомобиль сделал КАМАЗ, называется «Атом». Здесь, в Москве, на базе бывшего предприятия Renault, на этой площадке мы сделали производство этого электромобиля «Атом». Я думаю, что где-то в середине 2025-го мы уже его поставим. В 2024-м будет готов опытный образец, а в 2025-м уже серийно начнем выпускать на конвейере.

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Маргарита Головатенко