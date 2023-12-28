Татарстан лидирует в ПФО по размеру среднемесячной зарплаты за 10 месяцев

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За январь - октябрь 2023 года в Татарстане среднемесячная номинальная начисленная зарплата работникам организаций составила 59 525 рублей. С этим показателем республика заняла 1-е место в Приволжском федеральном округе.

На втором месте по размеру среднемесячной зарплаты в ПФО по итогам десяти месяцев оказался Пермский край — 58 240 рублей. Топ-3 замыкает Башкортостан — 54 943 рубля.

Наименьшая среди 14 регионов Приволжского федерального округа среднемесячная зарплата по итогам января — октября 2023 года зарегистрирована в Мордовии — 44 738 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 15,7%.

В Татарстане среднемесячная зарплата по сравнению с январем — октябрем 2022 года увеличилась на 18,4%. По темпу роста республику в ПФО опередили Оренбургская область (+21,1%), Чувашия (+20,6%) и Марий Эл (+19,4%).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе среднемесячная зарплата по итогам января — октября 2023 года составила 52 820 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го она выросла на 16,6%, следует из данных Росстата.

Напомним, в октябре среднемесячная зарплата работникам в Татарстане составила 62 460 рублей. По ее размеру республика уступила Пермскому краю, где она достигла 63 268 рублей.



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Татьяна Демина