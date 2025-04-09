В Нижнекамске распространяется фейк о принудительной вакцинации на дому

Фото: Максим Платонов

В нижнекамских чатах WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) появилась ложная информация о том, что медицинские работники якобы ходят по квартирам и делают прививки пенсионерам. В сообщении утверждается, что такая вакцинация приводит к летальному исходу.

Данная информация не соответствует действительности, заявили в Минздраве Татарстана. В республике вакцинация проводится только в медицинских учреждениях первичного звена, после осмотра врача и при отсутствии противопоказаний, а прививки на дому не делаются.

Татарстанцев призывают критически относиться к информации, распространяемой через мессенджеры и социальные сети, и пользоваться только официальными источниками для получения достоверных данных.

Матвей Гавриков