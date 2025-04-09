Средняя продолжительность декретного отпуска в России сократилась до минимума с 2011 года

Фото: Мария Зверева

Россиянки в среднем находятся в декретном отпуске два года и один месяц, что является минимальным показателем с 2011 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата. Для сравнения, в 2022 году средняя продолжительность декрета составляла два года и 4,5 месяца.

По данным статистики, 75,9% женщин после завершения декретного отпуска возвращаются на прежнее место работы. Однако часть россиянок предпочитает сменить работу, чаще всего делая это по личной инициативе.

В прошлом году женщины не меняли работу по инициативе работодателя, хотя еще двумя годами ранее доля таких случаев составляла 3,7%. Это говорит о том, что ситуация на рынке труда для женщин, выходящих из декрета, стала более стабильной, отмечают аналитики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тенденция к сокращению средней продолжительности декретного отпуска может быть связана с различными факторами, включая экономические условия и изменение подходов к планированию карьеры среди женщин.

Напомним, что депутаты ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, который позволит отцам получать оплачиваемый больничный, если они ухаживают за больным ребенком, пока их супруги находятся в декретном отпуске.



Матвей Гавриков