Генерал-майора Ивана Попова направят на СВО вместо реального заключения

Фото: Динар Фатыхов

Министерство обороны России приняло решение отправить бывшего командующего 58-й гвардейской армией генерал-майора Ивана Попова на специальную военную операцию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС.

По информации «Коммерсанта», генерал будет направлен не в качестве рядового участника, а в качестве командира одного из отрядов «Шторм Z». Такие подразделения формируются из числа подследственных и заключенных.

Источник издания в силовых структурах пояснил, что для данной категории военнослужащих действует особый порядок: уголовное преследование приостанавливается на время участия в СВО и может быть прекращено после завершения спецоперации или получения государственных наград.

Напомним, что Иван Попов обвиняется в хищении более 1,7 тысяч тонн металлопроката в 2023 году. Военачальник ранее обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Путину, заявив, что армия — весь смысл его жизни.

Гособвинение в военном суде Тамбова запросило для экс-командующего наказание в виде 6 лет колонии и лишения воинского звания генерал-майора, сообщил адвокат обвиняемого.

Напомним, что бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову военные следователи предъявили обвинение в мошенничестве.



Матвей Гавриков