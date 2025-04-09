Генерал-майора Ивана Попова направят на СВО вместо реального заключения
Министерство обороны России приняло решение отправить бывшего командующего 58-й гвардейской армией генерал-майора Ивана Попова на специальную военную операцию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС.
По информации «Коммерсанта», генерал будет направлен не в качестве рядового участника, а в качестве командира одного из отрядов «Шторм Z». Такие подразделения формируются из числа подследственных и заключенных.
Источник издания в силовых структурах пояснил, что для данной категории военнослужащих действует особый порядок: уголовное преследование приостанавливается на время участия в СВО и может быть прекращено после завершения спецоперации или получения государственных наград.
Напомним, что Иван Попов обвиняется в хищении более 1,7 тысяч тонн металлопроката в 2023 году. Военачальник ранее обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Путину, заявив, что армия — весь смысл его жизни.
Гособвинение в военном суде Тамбова запросило для экс-командующего наказание в виде 6 лет колонии и лишения воинского звания генерал-майора, сообщил адвокат обвиняемого.
Напомним, что бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову военные следователи предъявили обвинение в мошенничестве.
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