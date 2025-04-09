Минфин предложил условия для возвращения иностранных компаний в Россию

Заместитель министра финансов России Алексей Чебесков сообщил РИА «Новости» о подготовке проекта условий для возвращения иностранных компаний в российскую экономику. Обсуждение данного проекта запланировано на текущую неделю в рамках заседания правительственной комиссии.

В сообщении не уточняются конкретные детали предложенных условий. Однако известно, что документ направлен на создание механизмов, которые позволят международным корпорациям вернуться к деятельности на территории России после периода приостановки работы или выхода с российского рынка.

Напомним, что из 1 590 крупнейших иностранных компаний, работавших в России в 2021 году, свою деятельность продолжили 212 из них. Это лишь 13%. 328, или 21%, сократили инвестиции, а 503, или 32%, приостановили деятельность, но сохранили возможность вернуться.



Матвей Гавриков