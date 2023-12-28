Авиапарк Red Wings пополнился первым восстановленным Ту-214

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Парк авиакомпании Red Wings пополнился пассажирским самолетом Ту-214 с восстановленной летной годностью, сообщает «Интерфакс».



Акт о приемке воздушного судна подписали в четверг в аэропорту Казани. Самолет с бортовым номером RA-64518 изготовили на Казанском авиационном заводе в 2009 году. До 2017 года судно эксплуатировала компания «Трансаэро», а затем — Red Wings.

В 2023 году лизинговая компания-владелец самолета «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК) по решению правительства организовала восстановление летной годности лайнера после длительного хранения. В середине декабря борт получил новый сертификат летной годности.

Гендиректор Red Wings Евгений Солодилин отметил, что у компании большой опыт работы с самолетами Ту-204/214:

— Сегодня западные санкции по сути стимулируют ускоренное восстановление отечественного гражданского авиапрома… Уверен, что обновленный Ту-214 усилит компетенции Red Wings и будет удобен пассажирам.

Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова (филиал АО «Туполев») планирует начать поставку самолетов Ту-214 авиакомпаниям в 2024 году. В поставках заинтересованы авиакомпании «Аэрофлот», Red Wings и татарстанская «ЮВТ Аэро».

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Марагрита Головатенко