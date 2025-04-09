Минэкологии: уровень Куйбышевского водохранилища в Татарстане продолжает расти

Фото: Людмила Губаева

Минэкологии Татарстана обновило данные по уровню воды в Куйбышевском водохранилище. Как сообщает Оперативный штаб Татарстана, на сегодняшний день уровень воды достиг 51,46 метра БС, что на 10 см выше, чем было зафиксировано накануне. Расход воды через гидроузел с 21 марта текущего года составляет 4 950 кубических метров в секунду.

Несмотря на текущий подъем уровня воды, Росгидромет прогнозирует снижение притока воды во втором квартале до 53—69% от обычного уровня. В связи с этим 10—11 апреля состоится заседание, посвященное обсуждению режима работы водохранилища в сложившихся условиях.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

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