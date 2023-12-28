Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты составило 33 человека

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России составило 33 человека, сообщила глава комиссии Элла Памфилова.



Она отметила, что участвовать в выборах президента России намерены девять кандидатов от партий и 24 самовыдвиженца. ЦИК получил документы от восьми кандидатов — выдвиженцев политических партий и от шести из 24 претендовавших самовыдвиженцев.

— В Центризбирком успели подать документы восемь кандидатов, выдвинутых на съездах политических партий. Пока нет еще кандидата, есть такая возможность до 1 января у партии «Коммунисты России», — приводит слова Памфиловой ТАСС.

27 декабря Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила прием документов от самовыдвиженцев, желающих баллотироваться в президенты России в 2024 году. Прием документов кандидатов от партий продлится до 18.00 1 января 2024 года. Всех претендентов зарегистрируют до 10 февраля.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Выборы президента России пройдут 15—17 марта 2024 года. Ранее в Центральную избирательную комиссию поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на президентские выборы. Ожидается, что их количество вырастет.

Первым подал в Центральную избирательную комиссию России документы, чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборах главы государства, действующий президент страны Владимир Путин. Он будет участвовать как самовыдвиженец. Вчера в столице Татарстана открылся региональный избирательный штаб Владимира Путина. Он расположился в здании ДОСААФ. Сегодня в стране начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина.

Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев сообщил, что республика приступила к подготовке к выборам. Он отметил, что Татарстан — регион, в котором очень активные избиратели.



На выборах президента России в дистанционном режиме потенциально смогут проголосовать 38 млн человек.

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Маргарита Головатенко