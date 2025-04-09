Прокуратура Татарстана расторгла договор аренды участка, включающего пруд, в Азнакаевском районе

Фото: Динар Фатыхов

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил требования прокуратуры о признании недействительным договора аренды земли в Чалпинском сельском поселении Азнакаевского района. Он был заключен между МКУ «ПИЗО Азнакаевского муниципального района РТ» и ООО «Агрофирма «Азнакай», пишет пресс-служба.

В границах арендованного участка площадью свыше 204 тыс. кв. м расположен пруд, созданный за счет водных ресурсов левого притока реки Ик, которая является водным объектом федеральной собственности. Согласно законодательству, земли, покрытые поверхностными водами в пределах береговой линии таких водных объектов, также являются федеральной собственностью.

Таким образом, передача в аренду земельного участка, включающего пруд, противоречит Земельному кодексу. Они должны быть отнесены к водному фонду, а не к землям сельскохозяйственного назначения.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать договор аренды недействительным и утратившим право муниципальной собственности Азнакаевского района на данный участок. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Рената Валеева