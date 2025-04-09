В Татарстане вырос интерес к онлайн-ресурсам по садоводству среди несовершеннолетних

Фото: Мария Зверева

Жители Татарстана стали активнее обращаться к интернет-ресурсам с советами по садоводству и огородничеству. С начала года количество пользователей, изучающих практические рекомендации для дачников, увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметный рост интереса зафиксирован среди подростков 14—17 лет.

Согласно исследованию МегаФона, основанному на обезличенных данных абонентов, чаще всего сервисами с советами по выращиванию культур и лунными календарями садоводов пользуются татарстанцы в возрасте 35—44 лет. На их долю приходится почти треть всех посетителей тематических ресурсов. Годовой прирост этой возрастной группы составил 18%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Значительный рост отмечен среди молодежи младше 17 лет: число таких пользователей за год увеличилось на 27%. Также выросла аудитория старшего возраста: среди людей 45—54 лет — на 13%, а среди тех, кому 55—64 года, — на 3%.

Надира Хасанова / realnoevremya.ru

За год количество женщин, использующих профильные сайты и приложения, увеличилось на 11%. Они обращаются к этим ресурсам в 2,3 раза чаще мужчин, чья аудитория выросла на 6%. Пик активности пользователей приходится на апрель и май, когда начинаются посевные работы. В эти месяцы объемы трафика превышают среднегодовые показатели на 43%.

Напомним, что аналитики провели исследование среди жителей Казани о планах по подготовке к дачному сезону. По результатам опроса выяснилось, что 50% респондентов начнут подготовку раньше обычного из-за теплой зимы и ранней весны.



Матвей Гавриков