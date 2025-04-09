Рустам Минниханов посетил цифровой интеллектуальный автозавод компании Changan

Фото: взято с сайта telegram

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил цифровой интеллектуальный завод компании Changan Automobile, входящей в число 20 крупнейших производителей автомобилей Китая. Штаб-квартира компании расположена в городе Чунцин. В 2024 году мировые продажи Changan Automobile составили 2 683 000 автомобилей.

В 2024 году Changan в партнерстве с Huawei и China Unicom открыла крупнейший в своей истории цифровой интеллектуальный завод. Площадь предприятия составляет 770 тысяч квадратных метров. На заводе внедрены новейшие технологии, включая более 800 интеллектуальных устройств, 1400 роботов, 650 автономных транспортных средств и свыше 200 автоматизированных рабочих станций.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Производство на заводе основано на гибких методах, которые позволяют каждому клиенту персонализировать автомобиль под свои предпочтения. Покупатели могут самостоятельно выбрать параметры — от модели и цвета до конфигурации и дополнительных опций. Проектная мощность завода составляет 280 тысяч автомобилей в год: каждую минуту с конвейера сходит новый автомобиль.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Changan Automobile Group активно инвестирует в инновационные разработки. Компания планирует потратить около 7 миллиардов долларов на создание летающих автомобилей и человекоподобных роботов. Эти проекты являются частью новой экосистемы Changan, направленной на внедрение робототехники и технологий искусственного интеллекта, включая их использование в электромобилях. План компании включает выпуск первой летающей машины к 2026 году и создание андроида к 2027 году.

Напомним, что раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в деловом форуме «Татарстан — Чунцин», где обсудил перспективы сотрудничества между регионами.



Матвей Гавриков