Аналитики: в Казани резко вырос спрос на услуги автоинструкторов
Аналитики «Авито Услуг» зафиксировали значительный рост интереса к услугам автоинструкторов в Казани по итогам марта. Особенно заметно увеличился спрос на сопровождение на экзаменах в ГИБДД — на 48% по сравнению с февралем.
Также отмечен существенный рост интереса к различным видам обучения вождению:
- уроки вождения по городу (+24%);
- контраварийное вождение (+40%);
- восстановление навыков после зимнего перерыва (+26%);
- отработка маршрутов «работа — дом» (+41%);
- обучение парковке (+41%).
Средняя стоимость одного часа занятий с автоинструктором составляет от 1,5 до 2 тысяч рублей.
Общий интерес к урокам вождения в Казани в марте вырос на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. Жители города традиционно активизируются весной, когда установилась комфортная погода для обучения.
Напомним, что депутат фракции «Новые люди» в Госдуме Антон Ткачев обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением разрешить гражданам сдавать экзамены на получение водительских прав экстерном после 30 часов практических занятий.
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