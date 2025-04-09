Аналитики: в Казани резко вырос спрос на услуги автоинструкторов

Фото: Динар Фатыхов

Аналитики «Авито Услуг» зафиксировали значительный рост интереса к услугам автоинструкторов в Казани по итогам марта. Особенно заметно увеличился спрос на сопровождение на экзаменах в ГИБДД — на 48% по сравнению с февралем.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также отмечен существенный рост интереса к различным видам обучения вождению:

уроки вождения по городу (+24%);

контраварийное вождение (+40%);

восстановление навыков после зимнего перерыва (+26%);

отработка маршрутов «работа — дом» (+41%);

обучение парковке (+41%).

Средняя стоимость одного часа занятий с автоинструктором составляет от 1,5 до 2 тысяч рублей.

Общий интерес к урокам вождения в Казани в марте вырос на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. Жители города традиционно активизируются весной, когда установилась комфортная погода для обучения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что депутат фракции «Новые люди» в Госдуме Антон Ткачев обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением разрешить гражданам сдавать экзамены на получение водительских прав экстерном после 30 часов практических занятий.



Матвей Гавриков