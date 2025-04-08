Односторонний диктат нарушает правила! Так называемые взаимные тарифы США ведут в никуда

Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо — о разгорающейся торговой войне между Китаем и США

Фото: Максим Платонов

На днях США объявили о введении так называемого плана «взаимных тарифов», развязав тем самым глобальную торговую войну. Данные действия американской стороны вызвали решительный протест международного сообщества. Китай незамедлительно принял контрмеры и вместе с международным сообществом выступил против тарифного диктата и произвола США, твердо защищая мультилатерализм и экономическую глобализацию. О ситуации в колонке для «Реального времени» рассуждает генеральный консул КНР в Казани Сян Бо.

«Взаимные тарифы» США серьезно подрывают основанную на правилах многостороннюю торговую систему»

Так называемые взаимные тарифы США наносят серьезный ущерб законным правам и интересам всех стран. В качестве ключевого критерия для определения ставок так называемых взаимных тарифов американская сторона берет соотношение своего торгового дефицита с той или иной страной (регионом) к объему экспорта этой страны (региона) в США. Такой метод расчета не имеет разумных и законных оснований и противоречит основным экономическим правилам.

Утверждение Соединенных Штатов о том, что этот шаг направлен на исправление их «проигрышного» статуса в международной торговле, абсолютно несостоятельно. Так называемая теория проигрыша США игнорирует достигнутый в ходе многолетних многосторонних торговых переговоров баланс интересов, а также тот факт, что США на протяжении долгого времени извлекали огромную выгоду из международной торговли.

Под предлогом «взаимности» американская сторона проводит в торгово-экономической сфере силовую политику и односторонний диктат ради обслуживания своих гегемонистских амбиций, при этом жертвуя законными интересами всех стран мира.

Так называемые взаимные тарифы США серьезно подрывают основанную на правилах многостороннюю торговую систему. В течение длительного времени многосторонняя торговая система, ядром которой является Всемирная торговая организация, служит основой международной торговли. Она не только снижает торговые трения, но и способствует процветанию и стабильности глобальной экономики. Введенные США «взаимные тарифы» представляют собой не что иное, как разрыв этой взаимовыгодной системы, попытку подорвать существующий международный экономический порядок и поставить интересы США выше общественных интересов международного сообщества. Это не только не поможет решить проблему дефицита торгового баланса США, повысить конкурентоспособность промышленности и решить другие внутренние проблемы США, но и серьезно подорвет нормальный международный экономический и торговый порядок, поставив под угрозу безопасность и стабильность глобальных производственных цепочек и цепочек поставок.

«Китай не хочет торговой войны, потому что в ней нет победителей»

В ответ на так называемые взаимные тарифы США Китай незамедлительно принял необходимые ответные меры, твердо защищая свои законные права и интересы развития. Позиция Китая в отношении торговой войны последовательна и ясна: Китай не хочет торговой войны, потому что в ней нет победителей, но Китай в то же время не боится ее. Из-за того, что США ввели так называемые взаимные тарифы, Китай неизбежно принял контрмеры. Соединенные Штаты должны немедленно исправить свой ошибочный подход, укрепить диалог и взаимодействие с Китаем и другими заинтересованными сторонами, чтобы надлежащим образом урегулировать торгово-экономические разногласия.

Китай будет и впредь продвигать открытость внешнему миру на высоком уровне. Будучи второй крупнейшей экономикой мира и вторым по величине потребительским рынком товаров, Китай, несмотря на любые изменения в международной обстановке, будет только расширять свою открытость внешнему миру, последовательно расширять институциональную открытость в сферах правил, регулирования, управления и стандартов, реализовывать высокоуровневую политику либерализации торговли и инвестиций, создавать первоклассную деловую среду, основанную на рыночных принципах, регулируемую законом и соответствующую международным стандартам, чтобы делиться с миром возможностями развития и добиваться взаимной выгоды.

«Китай готов и дальше вместе с Россией вносить свой вклад в развитие мировой экономики»

Китай твердо поддерживает многостороннюю торговую систему и выступает за разрешение торговых разногласий путем диалога и консультаций, выступая против любых форм унилатерализма и протекционизма. Китай готов сотрудничать со всеми сторонами, чтобы придерживаться концепций и правил Всемирной торговой организации, продолжать содействовать либерализации и упрощению торговли и инвестиций, увеличивая «пирог» общего развития путем продвижения открытости высокого уровня. Мультилатерализм — это неизбежный выбор для решения сложных проблем, стоящих перед миром, а экономическая глобализация — это неостановимая историческая тенденция.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Китай готов и дальше вместе с Россией вносить свой вклад в развитие мировой экономики. В 2024 году объем двусторонней торговли между Китаем и Россией достиг рекордных 244,8 миллиарда долларов, сохраняя благоприятную тенденцию устойчивого количественного и качественного роста. Китайско-российское сотрудничество способно преодолевать любые внешние препятствия и давление, сохраняя заданный курс и не теряя импульс, независимо от внешнего вмешательства и подавления.

Если сравнивать китайско-российское сотрудничество с высокоскоростным поездом, то, хотя пейзажи за окном и погодные условия могут меняться, неизменными остаются направление движения и уверенный ритм продвижения вперед. Китай и Россия будут и далее углублять стратегическое взаимодействие, совместно отстаивать многостороннюю торговую систему, ядром которой является Всемирная торговая организация, а также сообща способствовать развитию экономической глобализации в направлении большей открытости, инклюзивности, общедоступности и сбалансированности.