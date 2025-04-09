После эксперимента в Татарстане маркировку импортного алкоголя распространят на все регионы России

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Госдума приняла закон, закрепляющий практику нанесения федеральных специальных марок (ФСМ) на импортный алкоголь непосредственно на территории России. Исключение составляют лишь страны ЕАЭС. Татарстан был одним из пилотных регионов, участвовавших в эксперименте, напомнили в РИА «Новости».

Ранее маркировка импортного алкоголя должна была проводиться до его ввоза в Россию. Однако с 1 июня 2021 года по 31 мая 2026 года был запущен эксперимент, позволяющий маркировать алкоголь на таможенных складах в ряде регионов.

Правительство России получит право утверждать перечень иностранных производителей, для которых эта практика будет сохранена и после указанной даты, а также устанавливать предельные объемы ввоза. С 1 сентября текущего года Кабмин сможет устанавливать требования к местам маркировки импортного алкоголя и особенности его перемещения от госграницы до мест нанесения ФСМ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо этого, закон продлевает до 1 сентября 2027 года срок уничтожения или утилизации конфискованного нелегального алкоголя, хранящегося на складах АО «Росспиртпром» более трех лет.



Рената Валеева