ЦБ расширит «пилот» цифрового рубля до нескольких десятков тысяч человек к концу 2025 года

Глава Банка России Эльвира Набиуллина объявила о планах масштабного расширения эксперимента по внедрению цифрового рубля. По ее словам, к концу 2025 года пилотный проект охватит до нескольких десятков тысяч участников.

Напомним, что цифровой рубль представляет собой третью форму российской национальной валюты, которая дополняет наличные и безналичные деньги. Пилотный проект с реальными цифровыми рублями был запущен ЦБ 15 августа 2023 года.

Ранее планировалось начать массовое внедрение цифрового рубля с 1 июля 2025 года, однако сроки были пересмотрены. Точные даты полномасштабного запуска регулятор объявит дополнительно.

сгенерировано с помощью Midjourney

По состоянию на 1 апреля 2024 года, согласно данным департамента национальной платежной системы ЦБ, в «пилоте» участвуют уже 2 тысячи физических лиц (против 500 на старте проекта) и около 50 юридических лиц. В ближайшее время планируется подключить еще 70 компаний.

Напомним, что в России стартовало тестирование цифрового рубля, уже около 50 юрлиц открыли счета в новой валюте.



Матвей Гавриков