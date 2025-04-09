«86 сотрудников обратились к Бастрыкину»: суд Казани отправил под домашний арест главврача ЦРБ Нижнекамска

Фото: Динар Фатыхов

До 7 июня под домашний арест водворен главный врач Нижнекамской центральной многопрофильной районной больницы Руслан Валеев. Такое решение по ходатайству СК только что принял Советский райсуд Казани.

На заседании стало известно: главе СКР Александру Бастрыкину в защиту своего главврача написали 86 его подчиненных. Завотделением рентгенохирургии Алексея Крохалева среди них нет, в деле фигурирует его обращение со ссылкой на букет статей УК, которые могли нарушать в самом мирном учреждении — больнице.

Валеев обещал не скрываться

На заседании ходатайство поддержал старший следователь второго отдела по особо важным делам Следкома по Татарстану Ленар Сабиров. Он сообщил: задержанному уже предъявлено обвинение по пунктам «г» и «е» части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий в составе группы из корыстной или иной личной заинтересованности. Следователь отметил: обвиняемый главврач принуждал заведующего отделением отправить выигравшему тендер поставщику заявку на изделия, в которых больница не нуждалась, что повлекло серьезные последствия для 36 пациентов — сроки плановых операций были сорваны.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«В настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия для установления причастных из числа должностных лиц Минздрава Татарстана», — подчеркнул Сабиров.

За домашний арест выступила и представитель прокуратуры Лилия Суркова: «Считаю ходатайство законным и обоснованным. Причастность в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей Крохалева и Латыповой, показаниями самого Валеева, который частично признал вину».

«Ваша честь, я прошу рассмотреть возможность более мягкой меры пресечения в виде запрета определенных действий, — обратился к суду задержанный главврач. — Скрываться я не намерен. Имею троих несовершеннолетний детей на иждивении».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Адвокат обвиняемого Наталья Дениварова также просила отказать в домашнем аресте. По ее ходатайству к материалам дела приобщили обращение в защиту Руслана Валеева, под которым подписались 86 сотрудников Нижнекамской больницы. Обращение уже направлено главе СКР Александру Бастрыкину.

Адвокат настаивала — одна тяжесть инкриминируемого деяния не может служить безусловным основанием для избрания домашнего ареста. Она сообщила — суду не представлены реальные сведения в подтверждение, что ее клиент имеет намерение скрыться и воздействовать на свидетелей. И подчеркнула — в период борьбы с коронавирусной инфекций Руслан Валеев полтора года возглавлял работу ковидного госпиталя в Татарстане и непосредственно контактировал с больными.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«По месту работы характеризуется положительно. Имеет детей — двое несовершеннолетних, один малолетний. Супруга в настоящее время трудовую деятельность не осуществляет», — заметила защитник, попросив сохранить за обвиняемым возможность ходить на работу.

В СК и экономической полиции считают: Валеев в сговоре с вышестоящими должностными лицами Минздрава Татарстана незаконно вмешался в процедуру проведения двух тендеров на поставку медицинских изделий, в результате торги провели на условиях, выгодных конкретным поставщикам, а те после победы допустили нарушения по срокам поставки необходимых товаров, что повлекло в третьем квартале 2024 года срыв 36 плановых операций по стентированию. В результате состояние 18 пациентов ухудшилось настолько, что потребовалась экстренная госпитализация, причем семерых привезли в больницу с острым инфарктом.

По делу также задержан Данил Костоланов, представлявший интересы поставщиков-победителей — казанского «Поликомплекса» и зеленодольского «Трейд-Сервиса». Ходатайство по мере пресечения этому фигуранту в суд пока не поступало.

Под чем подписались 86 сотрудников

«Реальному времени» удалось ознакомиться с текстом коллективного обращения, направленного после первой, еще мартовской информации в СМИ о проблемах с поставками. Приводим тест письма с незначительными коррективами:

«Уважаемый Александр Иванович Бастрыкин! Прочитав публикацию, очерняющую нашего главного врача Валеева Руслана Фаритовича, желаем выразить намерение поддержать его и его профессиональные качества. Мы ставим под сомнение слова заведующего отделением Крохалева Алексея Николаевича, которые были приведены в публикации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мы знаем Руслана Фаритовича как профессионального руководителя, который успешно выполняет свои обязанности с 2022 года по настоящее время. Он ответственный, честный, пациентоориентированный руководитель больницы, требовательный к обеспечению качества и безопасности оказания медицинской помощи.

Наш руководитель с эмпатией относится как к пациентам, так и к коллективу ГАУЗ «НЦРМБ». Под его руководством в больнице создано и открыто стационарное отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций центральной нервной системы, хирургическое отделение №3, которое специализируется на проведении операций периферических сосудов, операций сердечно-сосудистой системы, отделение паллиативной медицинской помощи, терапевтическое отделение № 2 (гематология). Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по урологии, в целях обучения медицинских работников на базе клиники был организован симуляционный центр.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Руслан Фаритович — профессионал своего дела, он врач-уролог высшей квалификационной категории, сам проводит на базе урологического отделения операции по лапароскопическому иссечению кист почек. Поддерживает и внедряет передовые технологии. Он инициирует и приглашает специалистов высшей категории из других медицинских учреждений, которые в рамках мастер-класса проводят сложные операции: совместно с заведующим отделением онкоурологии Сеченовского университета была проведена успешная операция по нефроэктомии.

Руслан Фаритович работает исключительно на благо и процветание нашей больницы! Убедительно просим учесть нашу позицию и несогласие с данной публикацией при принятии управленческих решений!!!!!!»

Напомним, поводом для проведения серьезной проверки деятельности больницы стало обращение завотделением Алексея Крохалева о рисках для жизни пациентов вследствие срывов операций и особых отношений с представителями двух организаций-поставщиков. Информацию взяли на контроль в Госдуме и центральном аппарате СК.

Источники «Реального времени» не исключают появления новых эпизодов в возбужденном деле Валеева и неустановленных должностных лиц Минздрава Татарстана.

Крохалев: «Я не могу пойти на сделку с совестью»

Обращение коллектива стало своего рода ответом на заявления и письма в адрес депутатов, силовиков и руководства республики, написанные врачом-хирургом с 20-летним стажем Алексеем Крохалевым, завотделением рентгенохирургии Нижнекамской больницы. Крохалев сообщал о появившихся рисках неоказания медпомощи и реакции непосредственного начальства на его попытки изменить ситуацию с поставками, рассказал о давлении с целью увольнения. Остановимся на нескольких моментах довольно объемного письма хирурга, в финале которого он приводит букет статей Уголовного кодекса РФ, признаки которых усмотрел как очевидец событий.

«В 2012 году я был приглашен в Татарстан министром здравоохранения Айратом Закиевичем Фарраховым из Уфимского кардиологического диспансера (одного из ведущих в РФ) — для организации в Нижнекамском районе службы высокотехнологичной медпомощи по борьбе с острыми сердечно-сосудистыми катастрофами. За 12 лет активной работы мне удалось собрать замечательную команду высококлассных специалистов, вместе мы организовали действительно работающую систему, которая ежегодно спасает сотни жителей нашего города и прикрепленных районов от инфарктов и инсультов...

За время моей работы ко мне не было ни одной претензии, ни одного замечания, но с лета прошлого года начались бесконечные проверки службы, которую я возглавляю. Практически в ежедневном режиме я вынужден писать объяснительные по поводу и без. Для меня создаются невыносимые условия с целью моего «добровольного» ухода из клиники.

С чего все началось: в декабре 2023-го мне позвонил главврач Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы Валеев Руслан Фаритович и сказал — от него придет представитель поставщика медицинского расходного материала для оперативных вмешательств. Сказал — согласовать с ним закупки стентов для артерий сердца. В этот же день ко мне в кабинет пришел молодой человек, объяснил, что он от главного врача, представился Данилом, сказал, что является представителем компании ООО «Поликомплекс». Предъявил мне готовое техзадание, включающее множество позиций, в том числе коронарные стенты. Я перепроверил, предложил изменения, учитывающие требования к качеству медицинских изделий, отдал обратно Данилу. Как мне стало известно впоследствии, Данил лично отдал техзадание начальнику отдела контрактной службы Латыповой Галине Султановне (на заседании по мере пресечения ее упоминали в качестве свидетеля, — прим. ред.)».

Далее завотделением сообщает — аукцион в конце декабря 2023-го прошел по техзаданию, «утвержденному» представителем «Поликомплекса», и победу одержала именно эта фирма.

«В январе 2024 года мне позвонил Данил и настойчиво требовал, чтобы я сделал заявку на конкретные размеры медицинских изделий, предложил свой формуляр с конкретными товарами, — продолжает в своем обращении Крохалев. — Заявка мною была сделана с учетом реальных потребностей для оперативных вмешательств пациентам... После этого появились проблемы в виде срывов сроков отгрузки, а также отгрузка медизделий, впоследствии запрещенных к использованию, потому что по этим товарам идет судебное разбирательство. Также Данил по телефону просил изменить некоторые товары в заявке, ссылаясь, что «Поликомплекс» не может их отгрузить.

Данные проблемы привели к перебоям в наличии полного комплекта инструментов для проведения операций пациентам с экстренной патологией — такой как острый инфаркт миокарда. Появился риск неоказания помощи со стороны больницы пациентам, что могло повлечь в том числе смерть пациентов.

В апреле 2024-го я начал поднимать в больнице и лично перед главным врачом Валеевым Русланом Фаритовичем эту ситуацию с поставщиком. Главный врач ответил, что не хочет вникать в проблемы отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения. В мае 2024-го мне позвонил Данил и сказал, что я должен заказать те товары, которые он мне скажет. Я бросил трубку и больше с ним не разговаривал, на его настойчивые звонки не отвечал. Через 5 минут после разговора с Данилом мне позвонил главврач и сильно ругался. Приказал мне заказать у «Поликомплекса» товары, которые они предлагают взамен моей первичной заявки. Я по электронной почте запросил официальное письмо от ООО «Поликомплекс», с их предложениями. Письмо было получено.

Я, как специалист, постоянно несу ответственность за жизнь пациентов во время операции... Летом 2024 года в Нижнекамскую больницу усилился поток экстренных пациентов с острым инфарктом миокарда, ситуация с коронарными стентами и компонентами для операций усугубилась критически. Плановые пациенты были полностью отменены для госпитализации в больницу (ситуация сохранялась вплоть до марта 2025 года). Таким образом, плановую помощь не получили более 30 человек трудоспособного возраста, что привело к их экстренной госпитализации с ухудшением их здоровья».

Автор обращения указывает — его неоднократно вызывал к себе главврач и ругался, ссылаясь на то, что недовольство высказывают и в руководстве Минздрава республики. Как-то во время беседы до Крохалева довели, что некие высокопоставленные силовики-родственники министерских чиновников завели на него уголовное дело, вменив завотделением аффилированность с некими поставщиками коронарных стентов.

«Я очень сильно испугался, не спал по ночам, кое-как работал и проводил сложные операции, — делится врач-хирург. — Через две недели я был вызван на совещание по обсуждению закупок медицинских расходных инструментов. С удивлением я обнаружил на совещании Данила. Кроме главврача и него, на совещании присутствовали заместитель главного врача по лечебной работе, начальник отдела контрактной службы. Валеев обсуждал закупки, их планирование, отгрузки и «мое поведение по отношению к ООО «Поликомплекс», приказал мне «найти общий язык с Данилом», сходить с Данилом в кафе «попить чаю». Также он добавил: «Вы должны сделать выводы, чтобы не произошло плохого». Я в этом увидел требование моего начальника пойти на сделку с ООО и тем самым подвергнуть риску жизнь и здоровье пациентов, а также подвергнуть себя и подчиненных мне хирургов и других сотрудников отделения риску уголовной ответственности, если я приму этот сговор.

Я не могу пойти на сделку со своей совестью, так как жизнь и здоровье пациентов — самое дорогое. В результате попал в безвыходную ситуацию: полного набора инструмента нет, главврач отправляет в отдел контрактной службы, оттуда — обратно к Валееву Руслану Фаритовичу».

В декабре 2024-го, как указывает автор писем силовикам и депутатам, главврач потребовал его увольнения по указке министерского начальства. Крохалев обещал подумать и через неделю заявил — не будет этого делать.

Далее в обращении указывается: «В январе 2025-го Валеев выдвинул мне ультиматум, что я должен до конца рабочего дня дать ответ, буду ли я добровольно снимать с себя полномочия заведующего отделением или нет. Он сказал: «Если отказываетесь, то мы будем принимать другие решения»... В ответ на мой вопрос о наличии реальных претензий к работе вверенного мне отделения больницы и организационным вопросам я получил отрицательный ответ. Мне стало страшно за свою жизнь, я жил в страхе, я отец троих детей, но на сделку с совестью я так и не пошел. Тем более что Валеев дословно сказал мне, что «если бы сейчас были лихие девяностые, то ты бы давно уже ехал в багажнике в какой-нибудь лес».

По словам завотделением, разговоры такого рода он записывал, а попыток давления было еще несколько — якобы приезжала целая комиссия из Минздрава, проверяла все контракты по поставкам «Поликомплекса» и «Трейд-Сервиса», при этом звучали претензии в адрес самого Крохалева — «в грубой форме требовали признаться, что я якобы брал деньги у поставщиков мединструментов», а в конце беседы напомнили о детях, после чего врач стал опасаться и за них.

«19 февраля 2025 года мне позвонила сотрудница отдела контрактной службы, сказала: в созданное мной техзадание на закупку расходного материала кто-то требует внести изменения, кто-то — от главного врача, якобы с целью соблюдения правил конкуренции... Рассмотрев предложенные «кем-то» изменения, я пришел к выводу — они напрямую ведут к нарушению закона о закупках, меня принуждают совершить правонарушение. Я потребовал, чтобы в первичное техзадание не было внесено ни одной правки. Такая же ситуация возникла повторно, через неделю: Анжелика передала мне уже готовое распечатанное техническое задание, оно отличалось от ранее представленного мной на закупку стент-графтов. В него были внесены ограничивающие размерный ряд изменения, что ограничивает возможность в операциях пациентов. Я также внес в него свои изменения и согласовал с ними только».

Также Крохалев вспоминает, что в ноябре 2024-го у одного из пациентов выявили аневризму аорты огромных размеров, на тот момент угрозы ее разрыва не было. Но у пациента имелась сопутствующая болезнь — рак толстого кишечника, он ждал операции по удалению опухоли, которую из-за риска разрыва аневризмы проводить было нельзя. Требовалось сначала провести эндопротезирование аорты, а для этого нужно было закупить стент-графты. Хирург утверждает: обратился с вопросом о срочной закупке к главврачу и указал — таких пациентов в клинике двое.

В феврале больной с раком и аневризмой был госпитализирован с ухудшением по первому заболеванию и в больнице умер. По мнению Крохалева, сроки для оперативного вмешательства были упущены по вине главврача. Второй нуждающийся в эндопротезировании на момент составления обращения продолжал ждать поступления стентов, а движения по этим позициям на складе больницы не было.

21 февраля в родную больницу госпитализировали уже самого Крохалева — на рабочем месте ему стало плохо, диагностировали гипертонический криз. «В дальнейшем по устному приказу главного врача я был выписан недолеченным, с закрытым листом нетрудоспособности 27 февраля, был вынужден потребовать очередной отпуск, так как чувствовал себя больным, давление сохранялось высоким. Сразу после вынужденного отпуска и лечения я получил требование объяснений — почему я выходил на работу и приезжал оперировать пациентов, находясь в выходной и в отпуске?

Я являюсь заведующим отделением и опытным врачом, считаю своим долгом в любое время суток по просьбе молодого коллеги приехать в больницу и помочь в лечении сложных пациентов, это мой долг как врача и наставника. До сегодняшнего дня сохраняется ежедневный прессинг в отношении меня со стороны администрации, а также требования объяснений по проверкам, допросы в кабинете начмеда и главного врача», — указывает врач Нижнекамской больницы. А дальше отмечает, что на рабочем месте столкнулся с угрозами убийством, ограничением конкуренции, злоупотреблениями в сфере госзакупок, самоуправством, превышением полномочий, халатностью, а также неоказанием помощи больному и воспрепятствованием медицинской помощи.

Отметим, что после возбуждения дела Крохалев получил в нем статус свидетеля. А само дело пока расследуется по двум статьям — превышение полномочий и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

В обращении завотделением упоминается один из руководителей Минздрава республики, однако ссылка на него звучит лишь в цитировании слов главврача Валеева.

Ирина Плотникова