Трагическое ДТП в Альметьевском районе унесло жизни двух человек

9 апреля на 10-м километре автодороги Альметьевск — Муслюмово произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 77-летний водитель автомобиля Lada при выполнении разворота вне перекрестка столкнулся с попутно следующим грузовым автомобилем марки Sitrak.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля и его 77-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия. В настоящее время обстоятельства трагедии выясняются. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка.

Госавтоинспекция МВД по Татарстану напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.



Матвей Гавриков