Из-за коммунальной аварии в Советском районе Казани шесть домов остались без тепла

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Советском районе Казани произошла авария на сетях теплопровода. Из-за ЧП без отопления остались 6 многоквартирных жилых домов и один детский сад.

Как сообщает пресс-служба администрации Советского района Казани, на месте происшествия уже работает аварийная бригада. Жителей пообещали держать в курсе событий.

Это не первая авария за этот месяц в Советском районе Казани. Напомним, 8 декабря из-за ЧП на теплосетях без отопления на время оставались несколько детских садов.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Также это не первая коммунальная авария за текущие сутки — в семи домах Кировского района Казани отключили отопление. Его нет в зданиях по улицам Ферганской и Красикова.

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Айрат Назипов