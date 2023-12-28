Из-за коммунальной аварии в Советском районе Казани шесть домов остались без тепла
В Советском районе Казани произошла авария на сетях теплопровода. Из-за ЧП без отопления остались 6 многоквартирных жилых домов и один детский сад.
Как сообщает пресс-служба администрации Советского района Казани, на месте происшествия уже работает аварийная бригада. Жителей пообещали держать в курсе событий.
Это не первая авария за этот месяц в Советском районе Казани. Напомним, 8 декабря из-за ЧП на теплосетях без отопления на время оставались несколько детских садов.
Также это не первая коммунальная авария за текущие сутки — в семи домах Кировского района Казани отключили отопление. Его нет в зданиях по улицам Ферганской и Красикова.
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