В Татарстане задержан брачный аферист, подозреваемый в хищении 44 миллионов рублей

Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники полиции Татарстана задержали мужчину, подозреваемого в крупном мошенничестве. По предварительным данным, ранее судимый злоумышленник обманул около 20 человек, похитив у них порядка 44 млн рублей.

По данным источников «Реального времени», речь идет об Альберте Медведеве 1984 года рождения. Уроженец Буинска ранее пять раз привлекался к уголовной ответственности по статьям о мошенничестве, незаконном обороте наркотиков, грабеже и угоне.



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Как установило следствие, мужчина знакомился с женщинами, представляясь успешным бизнесменом, якобы занимающимся продажей автомобилей иностранного производства. Он окружал своих жертв вниманием и заботой, оказывал небольшие услуги, такие как ремонт машины или помощь в оформлении ипотеки, чтобы завоевать их доверие.

После этого злоумышленник просил у женщин финансовую помощь, объясняя это проблемами в бизнесе. Он уверял потерпевших, что вернет деньги в кратчайшие сроки, однако своих обещаний не выполнял. Используя эту схему, фигурант смог похитить значительные суммы у 20 человек. В полицию продолжают поступать заявления от новых потерпевших.

По данному факту следователем Следственной части УМВД России по г. Казани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, что недавно казанец был привлечен к уголовной ответственности за кражу смартфона у своего брата и оформление на его имя микрозаймов на общую сумму почти 100 тыс. рублей.



Матвей Гавриков