С любовью к Нижнекамску: коллектив АО «ТАИФ-НК» присоединился к санитарному двухмесячнику

Фото: Альберт Муклаков

Работники АО «ТАИФ-НК» вышли на уборку родного города. По устоявшейся традиции нефтепереработчики наводили порядок на улице Лесной. Эта территория много лет закреплена за предприятием.

— «ТАИФ-НК» ежегодно принимает участие в поддержании чистоты и порядка в городе. Мы помогаем преобразить Нижнекамск, чтобы он зазеленел и засверкал. Нам приятно прогуливаться здесь, ехать на работу и видеть уже зеленую травку, — не отвлекаясь от уборки, рассказала Лилия Максимова, ведущий экономист планово-экономического отдела.

— Я за чистоту нашего города. Вышли на уборку с прекрасным настроением: солнце светит, радость ощущается. Наконец-то пришла весна! — поделилась своими впечатлениями ее коллега-оператор ОПД Альбина Леонтьева.

— Сегодня у нас запланирована уборка дорожного полотна. Собираем веточки и другие посторонние предметы. Необходимо участвовать в таких мероприятиях. Разнообразить трудовые будни на свежем воздухе — это всегда здорово! — с улыбкой сказал менеджер отдела внешнеэкономической деятельности Вадим Михальченко.

Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

За один день дружный коллектив АО «ТАИФ-НК» убрал участок вдоль дороги от улицы Мурадьяна до Бызова. Нефтепереработчики собрали прошлогоднюю листву, удалили упавшие ветки и подмели дороги. Для уборки привлекли специализированную технику.



— Сегодня первый день нашего субботника. Мы вышли в составе порядка 50 человек и задействовали восемь единиц техники. Планируем привести в порядок улицу Лесную в течение месяца. Каждую неделю будем выходить по три дня: в среду, четверг и пятницу. В общей сложности мы проведем девять дней на уборке и до конца апреля должны завершить все работы, — уверен Артем Тудияров, заместитель начальника общего отдела.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

Поддерживая чистоту и порядок на улицах Нижнекамска, сотрудники АО «ТАИФ-НК» вносят свой вклад в общее дело, создавая комфортную среду для жизни и работы горожан.

Лилия Егорова