«Мәхәббәт» выбрали словом 2023 года в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Словом 2023 года в Татарстане определи «мәхәббәт», что в переводе с татарского значит «любовь». Слово года определили специалисты исследовательского агентства «ПромРейтинг» на основе опроса жителей республики, проведенного с 1 по 23 ноября. Жители региона сами называли варианты, без ограничений.



«Мәхәббәт» — слово с позитивной окраской, но не несущее в себе оттенков тривиальности. При его употреблении речь может идти о семье и посторонних людях, религиозных аспектах, отношении к окружающему миру, Родине и истории. «Мәхәббәт» может трактоваться как любовь через глубокую привязанность к людям, так и через чувство крайней симпатии к труду, традициям и наследию предков. Мәхәббәт — это и про личное, и про общественное, про сокровенное и про общедоступное.

По словам респондентов, дополнительным фактором, подвигнувшим их указать слово «мәхәббәт» в качестве слова года в Татарстане, стали первые секунды песни «Пыяла» (с тат. — «Стекло») певицы Аигел. Композицию выпустили в 2020 году, мировую известность она получила в 2023-м, прозвучав в популярном сериале «Слово Пацана. Кровь на асфальте»: первая строчка песни звучит как «Мәхәббәт пыяласын атасың — карасын» (с тат.: «Ты бросаешь стекло любви — Пусть смотрит»).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В топ-5 слов года также вошли матурлык (красота), тыныч (спокойствие), дуслык (дружба) и җиңү (победа).



В ноябре кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) выбрал в качестве слова года глагол «галлюцинировать». Из релиза следует, что глагол приобрел новое значение с развитием технологии искусственного интеллекта (ИИ). Словарь определил термин, как создание «ложной информации» технологией ИИ.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Марагрита Головатенко