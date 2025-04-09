Притча о пастухе, псе и бурке: версия из Нальчика

Кабардинский театр привез на гастроли песни, стихи и осетинско-казанскую классику

Тузар — Ислам Хашхожев. Фото: предоставлено пресс-службой театра К.Тинчурина

В рамках программы «Большие гастроли» в Казань приехал Кабардинский государственный театр имени Али Шогенцукова. Творческий коллектив представил музыкально-поэтическое посвящение Великой Отечественной войне, музыкально-поэтическую композицию по Роберту Рождественскому и притчу «Черная бурка». Подробности — в материале «Реального времени».

Выпускники Щукинского училища

Кадры для кабардинского (и балкарского) театров в Нальчике готовили в Московском институте театрального искусства имени Луначарского (ныне — ГИТИСа), студентов набирали по селам в 1935 году. А в 1937 году появился Кабардинский колхозно-совхозный театр, его возглавил Станиславский (не тот, а Николай Дмитриевич, главный режиссер Марийского государственного театра). Потом приехали и выпускники, театр стал Кабардино-Балкарским. В 1990-м он разделился на два самостоятельных — Балкарский имени Кайсына Кулиева и Кабардинский имени советского поэта Али Шогенцукова.

Помимо ГИТИСа, кабардинцы учились в Щукинском училище, было три выпуска, последний — в 2015-м. Его артисты и приехали в Казань на гастроли.

Отправляясь куда-либо, национальные театры стараются соблюсти баланс между глобальным и локальным. Гастроли кабардинцев начались с музыкально-поэтического посвящения «Все начинается с любви…» (14+) по стихам Роберта Рождественского. Во второй день театр показывал музыкально-поэтическую композицию «Давай за жизнь» (14+) ко Дню Победы — это собрание военных песен и стихов. Оба спектакля поставила Заират Мафедзова. Оба шли на русском языке. Интересно, что почти все спектакли в кабардинском идут на кабардинском. В 2023 году на фестивале «Науруз» они представили «Ревизора».

Но в этот раз в Казани все спектакли шли на русском. В переводе была и знакомая казанцам «Черная бурка» (12+). В 2002-м ее поставил Фарид Бикчантаев в Камаловском театре, она шла 10 сезонов, неоднократно выезжала на гастроли, выиграла множество премий, включая Гран-при «Науруза» и награды фестиваля «Музыкальное сердце театра». Вплоть до того, что ее называли «Голубой шалью» XX века.

Ворона Кварканша — Заира Мафедзова. предоставлено пресс-службой театра К.Тинчурина

Союз кабардинцев и осетина

Автор пьесы Георгий Хугаев — осетин, играл на сцене, с 30 лет работал режиссером в Северо-Осетинском музыкально-драматическом театре, а через пять лет начал писать.

Казбек Джелиев ставил «Черную бурку» как дипломную работу в «Щуке» в 2015 году, будучи студентом режиссерской группы Осетинской студии, под названием «Жил-был пес». В 2023-м он подготовил ее в Цхвинвале в театре имени Коста Хетагурова. Кстати, в феврале этого года Джелиев стал и.о. художественного руководителя Государственного драматического театра Южной Осетии.

Почти все герои спектакля — животные, кроме хозяина-пастуха (Астемир Семенов). У него есть верный пес Тузар (Ислам Хашхожев), который охраняет ведомое козлом стадо баранов, в частности, спасая отчаянного барашка по имени Беша (Имран Бляшев) и ругаясь с ослом Кико (Адам Хажметов).

Скоро зима и голод, поэтому у волка Чобра (Константин Гатажоков) созревает хитрый план. Он с помощью зайчихи Дигуры (Регина Семенова), вороны Кварканши (Заира Мафедзова), лисы Буретты (Регина Кошокова), а главное волчицы Чобры (Диана Хаткова) заманивает Тузара в лес, чтобы предложить ему дружбу (взамен на мясо, разумеется), напоминая, что и собаки — родственники волков. Тузар разрывается между любовью к Чобре и преданностью к хозяину. А когда отара уходит, остается сторожить его бурку, ожидая, что пастух скоро вернется.

Осел Кико (Адам Хажметов) и барашек Беша (Имран Бляшев). предоставлено пресс-службой театра К.Тинчурина

А что везет Тинчуринский

Смотреть спектакль по пьесе Хугаева после казанской постановки непривычно. Минимальное количество света, в центре сцены — помост, закрепленный цепями (мимо которых ловко пролетают актеры). Словом, скромность и напор, но при этом и нет никакого сверх-наигрыша. Даже хореография здесь сделана практически пунктирно, в режиме танго. «Черную бурку» кабардинцы играют как универсальный спектакль, не пряча при этом харизму и суровость.

Актриса Заира Мафедзова становится главной героиней этого спектакля: взирая на мир сверху, она сообщает, что на свой юбилей она позвала всех, кроме людей, потому что только они не извлекли из прошлого уроков.

При этом и Тузар сталкивается с жесткой реальностью, когда узнает, что веселая Дигура потеряла всех зайчат, а потом любимая Чобра приносит добытую ради него зайчатину. Этот момент звучит даже громче, чем выстрел пастуха, который решил таким образом закончить жизнь измотанного ожиданием Тузара.

24–26 апреля театр имени Тинчурина поедет в Нальчик. Он покажет трагедию «Сүнгән йолдызлар»/«Угасшие звезды», сказку «Тылсымлы арена»/«Волшебная арена», комедию «Ак тәүбә, кара тәүбә. Безнең көннәр»/«Студенческий договор. Наши дни» и мистическую драму «Ашина».