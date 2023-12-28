«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Татарстана «ruААА» со стабильным прогнозом

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фаыхов

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Татарстана на уровне «ruААА» со «стабильным» прогнозом, сказано в пресс-релизе агентства.



Рост госдолга республики ожидается на 23,2% за счет бюджетных кредитов на опережающее финансирование расходов и специальных казначейских кредитов (СКК). Долговая нагрузка составит 31,6%. Согласно оценке агентства, риски рефинансирования в среднесрочной перспективе минимальны.

Татарстан характеризуется низкой стоимостью фондирования, поскольку долговой портфель состоит преимущественно из бюджетных кредитов. В 2022 году расходы региона на обслуживание долга составили 0,1% от собственных доходов региона. Показатель 2023 года ожидается на том же уровне. У республики достаточно остатков на счетах и доступа к казначейским кредитам для покрытия внутригодовых кассовых разрывов и короткого долга.

В 2023 году исполнение бюджета Татарстана планируется с дефицитом 40,1 млрд рублей — это 9,9% собственных доходов региона. Они будут покрыты за счет остатков средств на счетах бюджета республики, бюджетных кредитов на опережающее финансирование расходов и СКК.

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Татарстана на уровне «ruAAA» с прогнозом «стабильный» в январе этого года. За 2022 год совокупный объем госдолга Татарстана вырос на 7,1% и достиг отметки в 103,5 миллиарда рублей на 1 января 2023 года.



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Маргарита Головатенко