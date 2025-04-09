Рустам Минниханов принял участие в деловом форуме «Татарстан — Чунцин»

Фото: взято с сайта telegram

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в деловом форуме «Татарстан — Чунцин», где обсудил перспективы сотрудничества между регионами. В мероприятии также приняли участие представители китайского города Чунцин, включая заместителя мэра Сюй Цзяня.

Открывая форум, Рустам Минниханов выразил благодарность руководству Китая и города Чунцин за внимание к развитию регионального сотрудничества. Он подчеркнул, что проведение подобных мероприятий позволяет договориться о новых совместных проектах.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— За последние годы российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Важной вехой на этом пути стал XVI саммит БРИКС, который в октябре прошлого года прошел в столице нашей республики — Казани. Большой честью для нас было принимать на данном представительном международном форуме Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, — отметил Раис.

По словам Минниханова, Татарстан традиционно успешно сотрудничает с китайскими партнерами. Так, по итогам прошлого года товарооборот между регионом и Китаем увеличился на 9% и составил 3,3 миллиарда долларов, а объем привлеченных инвестиций из Китая достиг 38,7 миллиона долларов.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Раис напомнил, что Татарстан активно взаимодействует с рядом китайских провинций, включая Чунцин, в рамках Совета сотрудничества в формате «Волга — Янцзы».

— Мы хотели бы развивать более тесные отношения с Чунцином в рамках имеющейся базы. Еще в 2019 году было подписано Межправительственное Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, — заявил Минниханов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Он подчеркнул, что Чунцин является одним из локомотивов китайской экономики с развитыми химической, машиностроительной, электронной, металлургической промышленностью, а также сферой информационных технологий.

— Считаю, что нам нужно внимательно посмотреть, в каких направлениях деловые круги могли бы плотно работать, — добавил раис республики.

Одной из потенциальных площадок для укрепления контактов раис республики назвал Российско-Китайский деловой форум «РОСТКИ». Последнее мероприятие собрало более 10 тысяч представителей государственной власти, бизнеса и академических кругов Китая. Минниханов пригласил всех участников форума на третий форум «РОСТКИ», который запланирован на август текущего года.

Вице-мэр Чунцина Сюй Цзянь поприветствовал участников от имени руководства города. Он подчеркнул важность дружественных отношений между Россией и Китаем, отметив, что встреча лидеров двух стран в октябре 2024 года стала ориентиром для дальнейшего развития сотрудничества на уровне регионов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Заместитель мэра обратил внимание, что Чунцин играет особую роль в региональном развитии Китая. В 2024 году валовый региональный продукт города составил 3,2 трлн юаней, что делает его одним из лидеров страны по данному показателю.

— У нас есть китайская пословица: «Единомыслие преодолевает любые горы и океаны». Уверен, наша дружба будет тому подтверждением, — заключил Сюй Цзянь.

Напомним, что глава Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в городе Чунцине, Китай.



Матвей Гавриков