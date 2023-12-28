Казани нужны миллиарды рублей, чтобы решить проблему происшествий с газом в домах

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Чтобы обезопасить жителей Казани от происшествий, связанных с газом, потребуются миллиарды рублей, которых у города нет. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Искандер Гиниятуллин.

— Из почти 5 800 многоквартирных домов в Казани сегодня почти 2 200 имеют газовые водогрейные колонки — это большая часть хрущевок. Во всех районах города они практически присутствуют. И одним каким-то махом эту проблему не решить, нужны огромные средства. Мы разные варианты смотрели: либо заменить газовые колонки на современные — это миллиарды рублей, либо провести централизованное горячее водоснабжение — это тоже огромные затраты, либо поставить электрические бойлеры — придется менять наружные электрически сети. В общем, миллиарды рублей, которые мы не знаем, где найти, — сказал он.

Искандер Гиниятуллин напомнил, что в новостройках Казани газового оборудования практически нет. Оно не применяется в многоквартирных домах высотой более 10 этажей.

В Казани с начала отопительного периода зафиксировали 13 случаев отравления угарным газом. Пострадали 27 человек, из которых десять — дети.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина