Татарстан и Чунцин подпишут новое соглашение о сотрудничестве в мае

Фото: взято с сайта telegram

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с секретарем Коммунистической партии Китая города Чунцина Юань Цзяцзюнем. В ходе беседы стороны обсудили перспективы развития российско-китайских отношений и взаимодействия между Татарстаном и регионами КНР.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— В прошлом году российско-китайским отношениям, как и самой Китайской Народной Республике, исполнилось 75 лет. На встрече с Си Цзиньпином президент нашей страны Владимир Владимирович Путин отметил, что мы можем с полной уверенностью утверждать — они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами, — заявил Рустам Минниханов.

Глава Татарстана подчеркнул активное участие республики в развитии двустороннего сотрудничества. По его словам, Татарстан подписал восемь соглашений с китайскими провинциями, включая Чунцин. Кроме того, столица республики, Казань, установила побратимские связи с шестью городами Китая.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Минниханов также выделил ключевые направления для дальнейшего взаимодействия: торгово-экономическое сотрудничество, реализация совместных инвестиционных проектов, кооперация в IT-сфере и здравоохранении.

Напомним, что раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в деловом форуме «Татарстан — Чунцин», где обсудил перспективы сотрудничества между регионами.



Матвей Гавриков