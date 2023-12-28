За год в России зафиксировали более тысячи температурных рекордов
С начала 2023 года в России зафиксировали 1 043 температурных рекорда. Такие данные озвучил научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.
Большая часть рекордов — 840 — связаны с новыми максимумами температур воздух. Роман Вильфанд утверждает, что это характерно для глобального потепления.
139 рекордов, зафиксированных в России с начала 2023 года, приходится на обновленные минимумы температур воздуха. Еще 63 случая — это рекорды по количеству осадков, пишет «РИА Новости».
Ка подсчитало «Реальное время», в Казани в 2023 году зарегистрировали 14 температурных рекордов. Большая их часть пришлась на весну. Например, в марте зафиксировали три температурных рекорда, в апреле — четыре, в мае — два.
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