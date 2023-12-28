В начале 2024 года в Татарстане похолодает до -30 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в начале 2024 года ожидается похолодание — температуры воздуха могут опуститься до -30 градусов. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

В пятницу, 29 декабря, в Татарстане установится умеренно морозная погода, пройдет небольшой снег. Ночью прогнозируется от -7 до -12°С. Днем ожидается 4—9 градусов мороза и слабая метель в отдельных районах.



В выходные, 30 и 31 декабря, в Татарстане прогнозируется снег, в том числе мокрый. В южных районах республики возможен дождь. На дорогах сохранится гололедица, местами сильная.



В субботу, 30 декабря, в некоторых районах Татарстана возможен туман. Ночью температуры опустятся до -6..-11 градусов. Днем ожидается от -2 до -7°С, в южных районах — от 0 до +1°С.

Ночью в воскресенье, 31 декабря, в Татарстане прогнозируется от -2 до -7 градусов, на севере республики — до -12°С. Днем ожидается метель и от +1 до -4°С, на крайнем севере — до -7 градусов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, ночью 1 января ожидается от -14 до -19 градусов и снег, в отдельных районах с метелью. Днем существенных осадков не ожидается, температуры воздуха составят от -11 до -16°С.

Во вторник, 2 января, сохранится морозная погода — ночью ожидается от -20 до -25 градусов, при прояснениях — до -30°С. Днем в западных районах Татарстана возможен небольшой снег. Прогнозируется от -15 до -20°С.

Напомним, профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что в Казани в новогоднюю ночь ожидается резкое понижение температуры воздуха. Он спрогнозировал до -10 градусов. Днем 1 января похолодает заметнее.



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Татьяна Демина