Госдума расширила права ведомственной охраны для борьбы с беспилотниками

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Госдума приняла в окончательном чтении закон, расширяющий права ведомственной охраны в целях противодействия БПЛА и повышения безопасности охраняемых объектов. Об этом пишет РИА «Новости».

Работники ведомственной охраны получают право применять спецсредства или огнестрельное оружие для отражения атак беспилотников не только на охраняемых объектах, но и за их пределами.

Закон также разрешает размещать в четвертой подзоне приаэродромной территории объекты, предназначенные для «пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве».

Реальное время / realnoevremya.ru

Внесены изменения и в Воздушный кодекс, согласно которым положение об обязанности устранения помех средствами радиотехнического обеспечения полетов не будет распространяться «на случаи пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве органами госвласти, организациями и лицами, на которые законодательством Российской Федерации возложены такие полномочия».

При этом подчеркивается, что превышение полномочий при применении физической силы, спецсредств или огнестрельного оружия влечет за собой ответственность, установленную законодательством России.

Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Рената Валеева