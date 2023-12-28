В Казани утвердили проект канатной дороги «Аэромост»

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Исполком столицы Татарстана утвердил проект планировки и межевания территории «Казанская городская канатная дорога «Аэромост». Объект расположится на территории Вахитовского и Ново-Савиновского районов города.

Площадь территории проектирования — 24,5 га, а эксплуатационная длина канатной дороги составит 2 854,86 метра. Построить планируется три станции. Расстояние от станции «1» до станции «2» оценивается в 1 161,07 метра, от станции «2» до станции «3» — 1 693,79 метра.

скриншот realnoevremya.ru постановления исполкома Казани от 20.12.2023 №4205

Между первой и второй станциями расположатся восемь опор канатной дороги, а между станциями «2» и «3» — семь опор. Станцию «1» построят в непосредственной близости к Центральному парку культуру и отдыха имени Горького — между ТРЦ «Корстон» и спортивной базой «Ак Барс». Ее трасса пройдет через общественное пространство и развязку по ул. Вишневского к станции «2», которую возведут на левом берегу Казанки, в непосредственной близости к экстрим-парку «Урам» на ул. Подлужной.

Для обслуживания станции «1» необходимы 100 машино-мест, каждое десятое из которых должно быть предназначено для маломобильных граждан. Их предлагается разместить в близлежащем паркинге «Корстон-Казань», в 15 м от проектируемой территории.

Такое же количество парковок требуется и для обслуживания станции «2». Их намерены в организовать в близлежащем муниципальном паркинге под мостом «Миллениум», в 50 метрах от границ проектируемой территории.

скриншот realnoevremya.ru постановления исполкома Казани от 20.12.2023 №4205

Станция «2» будет пересадочной. После нее трасса канатной дороги, меняя направление, пройдет через акваторию Казанки к станции «3», которая разместится на правом берегу реки в непосредственной близости к стадиону «Ак Барс Арена» на ул. Чистопольской.



Ожидается, что общее время в пути составит 10 минут 12 секунд. Скорость движения запланирована в 6 метров в секунду. Интервал движения между подвесами, которых будет 82, составит 14,92 секунды.

скриншот realnoevremya.ru постановления исполкома Казани от 20.12.2023 №4205

Напомним, проект канатной дороги в Казани презентовали в Миндортрансе Татарстана еще летом 2014 года. С тех пор поменялось многое — от компании, которая реализует проект, до концепции самой дороги. Подробности оживленного спустя почти десятилетие проекта, его новые вдохновители и перспективы — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина