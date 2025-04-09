Житель Лениногорска стал жертвой мошенников при покупке пылесоса онлайн

Фото: Мария Зверева

Житель Лениногорска обратился в полицию с заявлением о мошенничестве при покупке пылесоса в интернете. Мужчина нашел объявление о продаже пылесоса за 58 тыс. рублей в одной из групп купли-продажи, пишет пресс-служба прокуратуры Татарстана.

После общения с девушкой, представившейся продавцом, стороны договорились о покупке с доставкой через транспортную компанию. Доверчивый покупатель перевел деньги, однако после получения оплаты продавец прекратила всякое общение. Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 1 ст. 159 УК РФ).

Напомним, за 2024 год мошенники похитили у россиян более 27 млрд рублей.

Рената Валеева