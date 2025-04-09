Госдума поддержала инициативу Татарстана об аресте имущества уехавших россиян

Фото: Михаил Захаров

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, внесенный Госсоветом Татарстана и депутатом Госдумы Айратом Фарраховым. Он предполагает возможность привлечения уехавших из России граждан к административной ответственности за действия, направленные против интересов страны.

Как сообщил в своем телеграм-канале Фаррахов, законопроект предусматривает применение обеспечительной меры в виде ареста имущества релокантов для обеспечения уплаты административного штрафа.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

При подготовке ко второму чтению будут учтены предложения, поступившие от правительства России, Верховного суда, Правового управления аппарата Госдумы и Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.

Рассмотрение инициативы на пленарном заседании Госдумы запланировано на 13 мая.

В августе 2024 года правительство России поддержало законопроект Госсовета Татарстана о привлечении к административной ответственности россиян, живущих за рубежом, за антироссийские высказывания.

Рената Валеева