В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с оплатой таможенных пошлин

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Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД предупреждает граждан о новой волне мошеннических схем, связанных с требованием перевода оплаты «таможенных пошлин» на личные счета. Об этом пишет РИА «Новости».

По информации ведомства, мошенники активно используют маркетплейсы и телеграм-каналы, чтобы выманивать у граждан деньги под предлогом необходимости внесения дополнительных платежей за «таможенные пошлины».

— В мошеннических схемах на маркетплейсах или при торговле через многочисленные телеграм-каналы одним из самых популярных предлогов для выманивания у граждан дополнительных средств является необходимость оплаты «таможенных пошлин»... Запрос на предварительную оплату на карту физического или юридического лица — это мошенничество, — говорится в официальном сообщении МВД.

Ранее МВД России предупредило граждан о распространении фейковых лотерей и розыгрышей.

Рената Валеева